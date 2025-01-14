CHP'den İktidara Kırmızı Kart: 'Seçim İstiyoruz' - Son Dakika
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CHP'den İktidara Kırmızı Kart: 'Seçim İstiyoruz'

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekiller, emekli ve asgari ücretle ilgili haklarını savunarak iktidara 'kırmızı kart' gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti ve seçim çağrısında bulundu.

14.01.2025 17:45  Güncelleme: 17:57
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekiller iktidara 'kırmızı kart' gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkum edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkum edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz. 14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Tüm halkımızla beraber ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin hiçbir sorunu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kırmızı kart kampanyasını TBMM Genel Kuruluna taşıdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek sözlerine başlayan Emir, şunları kaydetti:

"Dün gece alışık olduğumuz FETÖ operasyonlarına benzer şekilde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat gözaltına alındı. Söz konusu ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ama bu iddiaların asıl atıldığı kişi Ali İhsan Aktaş denilen kişi. Suç örgütü kurmak ve bunu yönetmekten suçlanıyor ve Beşiktaş Belediyesiyle birlikte aynı zamanda Esenyurt Belediyesinden başta TBMM olmak üzere birçok kamu kurumundan da ihale aldığı bilinen bir kişi. Eğer bu kişi suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlanıyorsa bu olabilecek bir şeydir. Bu suçu sadece Beşiktaş Belediyesinde işlemiş olduğu gerekçesi akıl dışıdır, izan dışıdır.

"Sizin hiçbir sorunu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır"

Ciddi bir soruşturma varsa başta TBMM, Yargıtay ve diğer bütün kurumlar olmak üzere görevini yapmalıdır, kendi ihaleleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi savcılığa ulaştırmalıdır. Savcılık görevini eksik yapmalıdır. İtibar suikasti yapmak üzere CHP'li belediyelerin halkın kalbinde yer etmiş hizmetlerini küçük düşürmek, yok saymak, 31 Mart'ta halkımızın verdiği mesajı bir türlü almamak ve kaybettikleri seçimi hazmedememekten dolayı bize operasyon yapıyorlar. Asıl yapılmak istenen demokratik olmayan yöntemlerle belediye başkanlarımızı sistemin dışına itmek ve bir türlü bükemedikleri bilekleri yargı yoluyla başka türlü saf dışı bırakmaktır.

2024 yılını emekliler yılı ilan etmişlerdi, emeklileri perişan ettiler. Şimdi aile yılı ilan ediyorlar, aileleri perişan edecekler. Nereye elinizi atsanız kurutuyorsunuz. Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkum edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkum edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz. 14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Tüm halkımızla beraber ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin hiçbir sorunu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır."

CHP\'den İktidara Kırmızı Kart: \'Seçim İstiyoruz\'
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Asgari Ücret, Murat Emir, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İktidara Kırmızı Kart: 'Seçim İstiyoruz' - Son Dakika

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