CHP'den İmamoğlu'na Destek Pankartı Boğaz Köprüsü'nde Asıldı

Haber: Gülara Subaşı/ Kamera: Umut Gökbulut

(İSTANBUL) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyeti, Boğaz Köprüsü'nün altından geçerken CHP milletvekilleri, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin yasaklanmasına tepki olarak Boğaz Köprüsü'ne "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı pankart astı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı afiş ve görsellerin toplatılması talimatı verildiği haberleri dün kamuoyuna yansıdı. CHP Gençlik Kolları'nın dün başlattığı "İmamoğlu Her Yerde" kampanyası kapsamında bugün CHP İstanbul Milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İstanbul'da Boğaz Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na özgürlük) pankartı astı. CHP Lideri Özel, pankartı Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı katılımcılarıyla birlikte Boğaz'dan izledi.

Pankart asan milletvekillerine el sallayan Özel, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.