CHP'den İmar Düzenlemesine İtiraz, Bakanlık Cevap Verdi - Son Dakika
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CHP'den İmar Düzenlemesine İtiraz, Bakanlık Cevap Verdi

03.06.2025 18:40  Güncelleme: 23:25
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TEM otoyolundaki akaryakıt istasyonlarıyla ilgili imar düzenlemesinin bir kişiye özel yapıldığını öne sürdü. Çevre Bakanlığı ise iddiaları “tamamen gerçek dışı” olarak nitelendirdi ve düzenlemenin yeni olmadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında TEM otoyolundaki akaryakıt istasyonlarıyla ilgili imar düzenlemesinin bir kişiye özel yapıldığını öne sürdü. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özel'in iddialarının "tamamen gerçek dışı" olarak nitelendirerek, düzenlemenin yeni olmadığını ve Meclis onayıyla sadece mevcut yetkinin kanunlaştırıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında, "Aziz İhsan Aktaş'a ait İstanbul TEM'de 76 akaryakıt istasyonunun bulunduğunu ve Aktaşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden buraya bir AVM yapılması için imar planı talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. Buna göre Özel, "Aralık ayında TBMM'de gece yarısı yapılan bir yasal düzenlemeyle, 'akaryakıt istasyonları gibi alanlara dair imar planı yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilmesinin' sağlandığını ve düzenlemenin, Aktaş'ın benzin istasyonu için imar değişikliğini kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı öne sürdü. Özgür Özel, bu konuya ilişkin,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslenerek, bu iddialara yanıt vermesini istedi.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışı" olduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte Bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.

Kısacası; durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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