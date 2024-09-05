CHP'li Özçağdaş'tan İşgücü Uyum Programı'na Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'li Özçağdaş'tan İşgücü Uyum Programı'na Sert Tepki

CHP\'li Özçağdaş\'tan İşgücü Uyum Programı\'na Sert Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İşgücü Uyum Programı'nın okullarda uygulanmasına tepki gösterdi. Uygulamanın, işsiz ve yoksul vatandaşların iş bulma umudunu sömürdüğünü dile getiren Özçağdaş, asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılacaklarını belirtti. Okullarda temizlik ve güvenlik eksikliği vurgulanırken, Milli Eğitim Bakanı'ndan yeterli bütçe oluşturması ve hijyen standartlarını sağlaması beklendiği ifade edildi.

05.09.2024 16:59
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş İşgücü Uyum Programı kapsamında okullarda haftada üç gün  çalışan istihdam edilmesi uygulamasına tepki gösterdi. Özçağdaş, "Ücretli öğretmenlik düzeninde olduğu gibi, İş gücü Uyum Programı kapsamında da eğitime alınacak ve kamu kurumlarında çalıştırılacak personele günlük asgari ücret tutarını geçmeyecek oranda ücret verilecektir. Yapılan bu düzenleme, işsiz ve yoksul yurttaşlarımızın iş bulma ümidini ve emeğini sömürmektir. İktidar tasarrufu kendinden değil, yine yoksul vatandaşlardan, onları ucuz iş gücü olarak kullanarak yapmaya çalışmaktadır" dedi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Türkiye İş Kurumu'nun başlattığı ve ilk iş birliğinin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapıldığı İşgücü Uyum Programı hakkında yazılı açıklama yaptı. Özçağdaş, programın okullarda uygulanmasının uygun olmadığını belirtti.

"İktidar, hem ucuz iş gücü sağlayacak hem tasarruf edecek hem de işsizlik sayılarını düşürecek"

Ücretli öğretmenlikte olduğu gibi program kapsamında çalışacak kişilere de asgari cüretin altında bir ücretlendirme yapılmak istendiğini söyleyen Özçağdaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda çalışacak kişilere 10 aylık sözleşme yapılarak, programın ilk dört haftasında haftada beş gün 37,5 saat ve sonrasında haftada üç gün yirmi iki buçuk saat çalışacakları bir düzen kurulacağı anlaşılmaktadır. Ücretli öğretmenlik düzeninde olduğu gibi, İş gücü Uyum Programı kapsamında da eğitime alınacak ve kamu kurumlarında çalıştırılacak personele günlük asgari ücret tutarını geçmeyecek oranda ücret verilecektir. Yapılan bu düzenleme, işsiz ve yoksul yurttaşlarımızın iş bulma ümidini ve emeğini sömürmektir. İktidar tasarrufu kendinden değil, yine yoksul vatandaşlardan, onları ucuz iş gücü olarak kullanarak yapmaya çalışmaktadır. Böylece, mevcut iş kanununa ve çalışma hukukuna aykırı olarak asgari ücretin altında kamu kurumlarına çalışan istihdam edilecektir. Böylece iktidar, hem ucuz iş gücü sağlayacak hem tasarruf edecek hem de işsizlik sayılarını düşürecektir.

"3 gün temizlik okullarımız için yeterli değil"

Okullarımız uyum haftası kapsamında 2 Eylül'de kapılarını çocuklarımız için açtı. 9 Eylül itibarıyla da 20 milyon çocuğumuz okullarında olacak. Buna rağmen okullara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temizlik ve güvenlik görevlisi ataması hala yapılmamıştır. Okul müdürleri bu eksikliği, velilerden bağış adı altında para toplayarak gidermeye çalışmakta, Milli Eğitim Bakanı ise 'Okul yöneticilerinin böyle bir hakkı yok' demekten öteye gitmemektedir. Anlaşıldığı üzere bu eksiklik, İşgücü Uyum Programı kapsamında giderilmeye çalışılacaktır. Haftada üç gün çalışma süresi ile okullarımızın temizlenmesi mümkün olmadığı gibi üç günde bir personel değişikliği de okullarımız için uygun bir uygulama olmaktan uzaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, bunun için okul bütçesi oluşturmak zorundadır.

"Bakan'dan temizlik ve hijyen standartlarını sağlaması ve bütçe oluşturmasını bekliyoruz"

Zorunlu eğitim kapsamında, devlet okullarında örgün eğitim içerisinde 15 milyon 887 bin 296 öğrenci bulunuyor. MEB'in bütçesi ise 1.092.129.668.000 TL'dir. Okullara her eğitim öğretim yılının başında eğitim öğretime hazırlık amacı ile öğrenci başına en az bin lira bütçe gönderilmelidir. Öğrenci başına okullara bin lira göndermek, MEB bütçesinden sadece 15,88 milyar lira çıkması yani bütçenin yüzde 1,45'ini kullanmak demektir. Her olumsuzlukta kendinden başka herkesi suçlayan Bakandan, okulların en temel ihtiyacı olan temizlik ve hijyen standartlarını sağlamasını, bunun için okul bütçesi oluşturmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Özçağdaş'tan İşgücü Uyum Programı'na Sert Tepki - Son Dakika

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