CHP'den İsrail Ticareti Protestosu

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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmesi başladı. CHP milletvekilleri, "İsrail ile ticaretin devam ettiği" iddialarını gazete manşetlerinin yer aldığı dövizlerle protesto etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmesi başladı. CHP milletvekilleri İsrail ile ticaretin devam ettiği iddialarını yanlarında getirdikleri dövizlerle protesto etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Tırlarla, gemilerle İsrail'e ticaret devem ediyor. Bugün bile bu gemiler yolda. Türkiye, bu utancı daha fazla kaldıramaz. İsrail'in mi Gazze'nin mi yanındasınız bunun cevabının verilmesi lazım. Gazze'de hergün çocuklar öldürülürken buradaki malzemeler Türkiye'den gidiyor. Kudüs'teki tel örgüler de Türkiye'den gitmişti. Bu günahı daha ne kadar taşıyacaksınız diye soruyoruz" dedi.