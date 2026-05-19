CHP İzmir'den 19 Mayıs'ta Gençlik Vurgusu
CHP İzmir'den 19 Mayıs'ta Gençlik Vurgusu

19.05.2026 17:57  Güncelleme: 19:09
CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunum ve kutlama töreni düzenledi. Törenin ardından, 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bir dahaki hiçbir bayramda bu ülkenin halkından kopuk bayramlar kutlamaması için, insanlara layık oldukları demokrasiyi, özgürlüğü ve yaşam haklarını, gençlerin gelecek haklarını onlara vermek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum ve kutlama töreni düzenlendi.

Törene, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, ilçe belediye başkanları, gençlik kolları, kadın kolları ve ilçe örgütleri üyeleri katıldı.

Programda konuşan İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Çelik, 19 Mayıs 1919'un, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak tarihe yön verdiği gün olduğunu söyledi. O gün memleketin umuda ihtiyacı bulunduğunu belirten Çelik, "Halk yorgundu ve gençler geleceksiz bırakılmıştı. Aradan tam 106 yıl geçti. Bugün yine gençler konuşuyor. Ama bu kez işsizliği, geçim derdini, barınma krizini ve gelecek kaygısını konuşuyor" dedi.

Gençlerin, bir öğün yemeğin, bir kiranın, faturanın hesabını yapmak zorunda kaldıklarını belirten Ruhsar Selis Çelik, şöyle konuştu:

"O gençler, KYK yurtlarında sağlıksız ve yetersiz koşullara mahkum edildiler. O gençler iktidar yüzünden diplomalı işsizlere dönüştüler. O gençler, emeklerinin karşılığını almak yerine torpil düzeniyle mücadele etmekteler. ve bugün bu ülkenin en başarılı gençleri, yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü kendi toprağında gelecek göremeyen bir gençlik yarattılar. Ama şu iyi bilinsin, biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz ve Cumhuriyeti sahipsiz bırakmayacağız. Kimsenin gençliği sessiz sanmamamasını, enin gençliği burada. Biz korkmayan, boyun eğmeyen, cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkan gençleriz. Saray'da oturanlar dinlesinler: Gençler; gelecekten, cumhuriyetten, Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedi. Bu ülkeye umudu yeniden biz getireceğiz. Bu ülkeyi yeniden adaletle, liyakatle ve özgürlükle buluşturacağız."

GÜÇ: "GENÇLER HAYALLERİNİ ERTELİYOR"

İl Başkanı Çağatay Güç de şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, karanlığa karşı aydınlığın, teslimiyete karşı direnişin adıdır. 19 Mayıs, gençliğe duyulan büyük güvenin adıdır. Çünkü Atatürk, bir milletin gerçek gücünün gençlerin cesaretinde olduğunu çok iyi biliyordu. O yüzden en büyük hitabesini gençlere yazdı, umudunu gençlere bıraktı. Bugün ne yazık ki ülkemizde genç nesil sadece bekliyor. Diplomasıyla bekliyor, mülakat bekliyor, iş bulmayı bekliyor, kiraların düşmesini, hayatının başlamasını bekliyor. Bu ülkenin gençleri artık hayallerini erteliyor. Gelinen noktada cumhuriyetimizin kurucu kurumları yıpratıldı, özgür düşünce baskı altına alındı ve gençlerden sorgulamayan, itiraz etmeyen bir profil yaratılmak istendi. Ama ülkeyi yönetenler unutuyor ki karşılarında sıradan bir gençlik yok. Karşılarında Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bir gençlik var. O gün düşman gemileri vardı, bugün gençlerin zihnine yerleştirilmeye çalışılan bir umutsuzluk var. Gençler önce umutlarını, sonra hayallerini toplayıp bu ülkeye veda ediyorlar. Bizim itirazımız buna. Biz gençelre gitmeyin demeyeceğiz. Bu ülkeyi gitmek zorunda olmadıkları bir ülke haline getireceğiz. Onlar bu ülkenin misafiri değil, Cumhuriyet'in asli sahipleridir. Bizler sizleri aydınlığa yürütmek için siyaset yapıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. CHP olarak gençlere söz veriyoruz, çalınan hayallerinizi geri getireceğiz, mülakat denilen adaletsizlik düzenini tarihin çöplüğüne göndereceğiz, bilimi yeniden bu ülkenin pusulası yapacağız cumhuriyetin kurumlarını yeniden ayağa kaldıracağız. Ülkenin gençlerine yeniden umut olacağız. Hep birlikte bu umutsuz tabloyu düzelteceğiz. Cumhuriyetin birinci yüzyılında kurucu irade bu ülkeyi kurtardı, ikinci yüzyılında onu ayağa kaldıracak olan bizleriz. Bu ülkenin gençlerine umut olana kadar susmayacağız, gençler yeniden nefes alana kadar durmayacağız."

TUGAY: "GENÇLERDEN DAHA ÖNDE YER ALMALILAR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Cumhuriyet'in genç şehri İzmir'in, bu bayramı daha da sahiplenerek kutlaması gerektiğini söyledi. Tugay, şöyle konuştu:

"Ama sadece resmi bir törenle bu bayramı kutlamaya odaklanmış, senelerdir milletimizi buna alıştırmaya çalışan bir iktidar tarafından yönetilmeye çalışılıyoruz. Ayrıca bu bayramı kutlamak zorunda kalıyoruz. Ortaokul, lise çağlarında statlarda, meydanlarda, sokaklarda nasıl bir coşkuyla 19 Mayıs'ları kutladığımızı unutmuyoruz. Ama 2000'li yıllardan sonra doğmuş gençlerimiz o günleri yaşamadıkları için bu ülkenin bir zamanlar bayramları sadece resmi törenlerle değil, her bir ferdiyle nasıl coşku içinde kutladıklarını bilmiyorlar."

Öyle bir nesil ne yazık ki 24 yıldır büyüyor. Ama bunu hatırlayanlar, o günlerin değerini bilenler, bence bu mücadelede gençlerden daha önde yer almalı. 'Gençler, mücadele edin' diyenlere itiraz ettim. Gençler elbette ki mücadele edecekler. Ama bu ülkenin bu hale nasıl geldiğini bilen orta yaşlılar ve yaşlılar daha önde yer alsın. O yüzden Gençlik Bayramı, gençlere verdiğimiz bayram değil, gençlere karşı görevlerimizi hatırladığımız bayramlar olsun. Bu ülkenin bu hale gelmesinde kimin sorumluluğu varsa onun aynada kendine baktığı gün olsun Gençlik ve Spor Bayramı."

"ANLAMSIZ AYRIŞMALARA İZİN VERMEYELİM"

Milli bayramların eskisi gibi kutlanması gerektiğini söyleyen Tugay, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 19 Mayıs'a kadar bu ülkede bir erken seçim olabilir. Bu kötü kaderin, zulmün ancak kazanılmış bir genel seçimle gidebileceğini biliyoruz. Bir dahaki hiçbir bayramda bu ülkenin halkından kopuk bayramlar kutlamaması için, insanlara layık oldukları demokrasiyi, özgürlüğü ve yaşam haklarını, gençlerin gelecek haklarını onlara vermek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Aydınlık düşünceli, demokrat zihniyetli, çağdaş Türkiye'ye, laik Cumhuriyet'e inanan insanlar, küçük hesaplarla ayrışmayacak, birlik olacak ve zulme karşı birlikte omuz omuza mücadele edecek. Birbirimizden soğumanın değil, birbirimize inanmanın, birbirmizin koluna girmenin zamanı. Bu kötülük ve yanlış bitmeli. Nefes alamadığımız üzerimizdeki bu zulüm bitmeli. Biz buna mahkum olmak zorunda değiliz. Yapmaya çalıştıkları algı çalışmalarının hepsini ayaklarınızın altında ezmelisiniz, yok etmelisiniz. Bu ülkenin iyi niyetli, masum insanlarını kandırmalarına izin vermemelisiniz. Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçü'yüz, halkçıyız. Bizim gibi olan herkes gelsin ve bu ülkenin geleceği için mücadele etsin ki bir dahaki 19 Mayıslarda bu anlamsız ayrışmalara izin vermeyelim. O statlar yeniden dolsun, coşkuyla kutlayalım. Hiçbir vatandaş 19 Mayıs'ı başını öne eğerek kutlamasın. Bunu hak etmiyor bu ülke."

BANDIRMA VAPURU YÜRÜTÜLDÜ

Törenin ardından İl Gençlik Kolları ve il örgütü tarafından yürüyüş düzenlendi. Bando eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla yapılan 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşünde, kortejin önünde Bandırma Vapuru'nun maketi de yürütüldü.

Kaynak: ANKA

