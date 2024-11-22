CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

CHP\'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını eleştirerek, yargı kararı olmadan yapılan bu işlemlerin hukuksuz olduğunu vurguladı. Partililer, halk iradesinin gasp edildiğini belirterek, gereksiz kayyum atamalarının demokrasiye darbe olduğunu ifade etti.

22.11.2024 21:54  Güncelleme: 21:55
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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Kayyım İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyım atadı. Adalet Bakanı yargıya talimat veriyor, İçişleri Bakanı seçilmişleri görevden alıp yerine kayyum atıyor. Sizi de ilk seçimde halk görevden alacak ve bu yaptıklarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kayyım İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyım atadı. Adalet Bakanı yargıya talimat veriyor, İçişleri Bakanı seçilmişleri görevden alıp yerine kayyum atıyor. Sizi de ilk seçimde halk görevden alacak ve bu yaptıklarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz! Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık Belediyelerine Kayyım atayıp halk iradesini gasp ediyorsan iç cepheden de, demokrasiden de bahsedemezsin. İç cephe biziz. Siz emperyalist cephenin, kompradorlarısınız. Demokrasiyi savunan biziz. Siz tek adam diktatörlüğünün kapı kullarısınız..."

Murat Emir:  Sandıkta kaybettiğiniz güveni kayyım darbeleri ile geri kazanamayacaksınız

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti'nin ardından milletin iradesine kayyım darbesi sürüyor. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alınıyor ve aynı yazıda kayyım atandığı da hemen tebliğ ediliyor! Sandıkta kaybettiğiniz güveni kayyım darbeleri ile geri kazanamayacak, yok saydığınız halka daha fazla yenileceksiniz! Halk kazanacak, demokrasi kazanacak!" dedi.

Gül Çiftçi: Kendisini halk iradesinin üzerinde görenler er ya da geç kaybedecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı kararıyla Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül ve DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atandı. İktidar Esenyurt'ta, Mardin'de uyguladığı hukuksuzluğu Tunceli halkının iradesine karşı yaptığı darbeyle sürdürüyor. Her fırsatta "İç Cephe" diyenlerin amacının toplumu daha fazla kutuplaştırmak ve demokrasiyi rafa kaldırmak olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hiç kimse unutmasın; bugün sandığı yok sayanları, yarın da halk yok sayacak. Kendisini halk iradesinin üzerinde görenler er ya da geç kaybedecek" tepkisinde bulundu.

Özgür Karabat:  Millet iradesini yok sayan darbecilere karşı her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise şu paylaşımda bulundu:

"Demokrasiye bir darbe daha! Sandıkta kaybedenler, hukuku sopa gibi kullanarak belediyelere çöküyor! Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştır. Kayyım acizliği ile demokrasiye darbe vuranlara, millet iradesini yok sayanlara asla boyun eğmeğiz! Millet iradesini yok sayan darbecilere karşı her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Deniz Yücel, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Ovacık, Kayyum, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika

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