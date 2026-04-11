CHP'den Kayyum Uygulamalarına Soru Önergesi - Son Dakika
CHP'den Kayyum Uygulamalarına Soru Önergesi

11.04.2026 11:26
Sezgin Tanrıkulu, Hazine Bakanı'na kayyum atanan şirketler ve TMSF'ye devredilenler hakkında sorular yöneltti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, "2002 yılından bu yana, iktidarınız döneminde kaç şirkete kayyum atanmıştır? Yıllara göre dağılımı nedir? Kayyum atanan şirketlerin isimleri nelerdir? Bu şirketlerin faaliyet alanlarına göre dağılımı nasıldır? Bu şirketlerden kaç tanesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilmiştir? TMSF'ye devredilen şirketlerin, toplam aktif büyüklüğü ne kadardır?" sorularını yöneltti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Türkiye'de özellikle son yıllarda çeşitli soruşturmalar kapsamında çok sayıda şirkete kayyum atandığını, bu şirketlerin yönetiminin kamu otoritelerince devralındığını ve önemli bir kısmının TMSF bünyesine geçirildiğini belirten Tanrıkulu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu süreçte el konulan şirketlerin sayısı, ekonomik büyüklüğü, bu şirketlerin varlıklarının nasıl yönetildiği ve kamu bütçesine etkileri konusunda kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı ve parçalıdır. Kayyum uygulamalarının şeffaflığı, hesap verebilirliği ve kamu yararına uygunluğu açısından, bu şirketlerin toplam değeri, yönetim süreçleri ve elde edilen gelirlerin kamu maliyesine nasıl yansıtıldığı hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir."

"TMSF'ye devredilen şirketlerin toplam piyasa değeri ne kadar"

Tanrıkulu önergesinde, Şimşek'e su soruları yöneltti:

"-2002 yılından bu yana, iktidarınız döneminde kaç şirkete kayyum atanmıştır? Yıllara göre dağılımı nedir?"

-Kayyum atanan şirketlerin isimleri nelerdir? Bu şirketlerin faaliyet alanlarına göre dağılımı nasıldır?

-Bu şirketlerden kaç tanesi TMSF yönetimine devredilmiştir?

-TMSF'ye devredilen şirketlerin, toplam aktif büyüklüğü ne kadardır?

-TMSF'ye devredilen şirketlerin toplam piyasa değeri ne kadardır?

-TMSF'ye devredilen şirketlerin sektörel dağılımları nasıldır?

-Kayyum atanan ve/veya TMSF'ye devredilen şirketlerin toplam ekonomik değeri ne kadardır?

-Bu şirketlerin yönetiminden elde edilen gelirler genel bütçeye aktarılmış mıdır?

-Aktarıldıysa, yıllara göre tutarları ne kadardır?

-Hangi kalemler altında bütçeye kaydedilmiştir?

"Kayyum yönetimindeki şirketlerin kar/zarar durumları nedir"

-Kayyum yönetimindeki şirketlerin kar/zarar durumları nedir?

-Devralındıkları tarihteki mali durumları ile güncel durumları arasında nasıl bir fark oluşmuştur?

-Kayyum olarak görevlendirilen kişilerin isimleri nelerdir, hangi şirketlerde görev yapmışlardır, bu görevlerden elde ettikleri ücretler ne kadardır?

-Kayyum olarak atanan kişilerin daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde üstlendikleri görevler nelerdir?

-Aynı kişilerin birden fazla şirkette kayyum olarak görevlendirilip görevlendirilmediği doğru mudur?

-Kayyum atanan şirketlerin kaç tanesi satılmıştır?

-Satılan şirketlerin satış bedelleri ne kadardır?

-Bu satışlardan elde edilen gelirler nereye aktarılmıştır?

-El konulan ve kayyum atanan şirketlerin toplam sayısı ile halen kayyum yönetiminde bulunan şirket sayısı kaçtır?

-Kayyum uygulamalarının ekonomik etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir etki analizi veya rapor bulunmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den Kayyum Uygulamalarına Soru Önergesi - Son Dakika

