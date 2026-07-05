CHP'den NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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CHP'den NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılara Tepki

05.07.2026 20:05
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Murat Emir, NATO Zirvesi öncesi gözaltılara karşı çıkarak hukukun savunulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, NATO Zirvesi öncesi gözaltılara tepki göstererek, "Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilen günün yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıp "bağımsızlık günü" için Trump'a şirin görünmeye çalışanlar; bugün de NATO Zirvesi öncesi kendi ülkesinin akademisyenlerini, avukatlarını ve gazetecilerini, evlerini basarak gözaltına alıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi gözaltılara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilen günün yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıp 'bağımsızlık günü' için Trump'a şirin görünmeye çalışanlar; bugün de NATO Zirvesi öncesi kendi ülkesinin akademisyenlerini, avukatlarını ve gazetecilerini evlerini basarak gözaltına alıyor."

Dışarıya el pençe divan duranlar, gücünü sadece içerideki muhalife yetirmeye çalışıyor. Ülkenin onuru köprülerde Trump'a selam durarak değil; hukuku, demokrasiyi ve özgür düşünceyi savunarak korunur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Murat Emir, Politika, Gözaltı, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den NATO Zirvesi Öncesi Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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