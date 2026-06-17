CHP'den Olağanüstü Kurultay Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Olağanüstü Kurultay Talebi

17.06.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de 833 delegenin kurultay talebi Genel Merkez'e iletildi, kurultay zorunluluğu gündemde.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 833 kurultay delegesinin olağanüstü kurultay talebini içeren imzalarının parti Genel Merkezi'ne teslim edilmesine ilişkin, "Salt çoğunluktan bir fazla kurultay delegesi eğer 'kurultay yapılsın' diye başvuruda bulunmuşsa artık Genel Başkanın elinde seçenekli durum söz konusu değildir, 45 gün içerisinde kurultayı toplamak zorundadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bugün "mutlak butlan" kararı ve olağanüstü kurultay talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emir, 833 kurultay delegesinin olağanüstü kurultay talebini içeren imzalarının CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini belirterek, bundan sonra parti tüzüğüne göre atılmasın gereken adımların takipçisi olacaklarını söyledi.

Olağanüstü kurultay talebinin arkasındaki delege iradesinin büyüklüğüne dikkati çeken Murat Emir, İstanbul İl Kongresi hakkında verilen tedbir kararının devam etmesi sebebiyle İstanbul delegelerini imza sürecine dahil etmediklerini bildirdi. Buna karşın İstanbul'dan da 170 delegenin irade beyanında bulunduğunu aktaran Emir, şöyle konuştu:

"Şu anda olağanüstü kurultay talep eden, 37. Kurultay delegelerimizden 1000 delegemiz var. 1000 delegemiz duruma müdahale etmiştir. Partimizin saray eliyle, yargısal operasyonlarla kayyum eline verilerek kurultaysız bırakılmasına, adeta felç edilmesine ve böylesine bir karmaşanın içerisine sürüklenmesine itiraz etmiştir. 'Dur' demiştir, müdahale etmiştir. Herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi millettir. Kurultay üyelerimizdir, kurultay delegelerimizdir. Herkesin kurultay delegelerimizin bu talebine kulak vermesi gerekir."

"SALT ÇOĞUNLUK TOPLANIRSA KURULTAYI TOPLAMAK ZORUNDA"

Parti tüzüğünün amir hükümlerinin son derece açık olduğunu vurgulayan Emir, tüzüğün 48. maddesini hatırlatarak, "Salt çoğunluktan bir fazla kurultay delegesi eğer 'kurultay yapılsın' diye usulüne uygun olarak başvuruda bulunmuşsa artık genel başkanın elinde bir seçenekli durum söz konusu değildir, 45 gün içerisinde kurultayı toplamak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI BAHANE EDİLEMEZ"

Yönetimin "tedbir kararı olduğu için olağanüstü kurultay yapamayız" yönündeki gerekçesinin hiçbir hukuki altyapısı bulunmadığını savunan Emir, 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının iyi okunması gerektiğini söyledi. Mahkemenin kararında kurultay yapılamayacağına dair hiçbir cümle olmadığını, aksine mevcut yönetimi sadece kurultay yapmak üzere tedbiren göreve getirdiğini ifade eden Emir, "Kararın hiçbir yerinde, hiçbir cümlesinde 'Tedbirle gelindiği için olağanüstü kurultay yapılamaz.' demediği gibi aslında tedbirle gelindiği için tek yapması gereken olağanüstü kurultaydır. Yine de o mahkeme kararına baktığınızda sonuç olarak 38. Kurultay'ı kabul etmediğini, 37. Kurultay'daki mevcut genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunu göreve tedbiren getirdiğini söylemiştir. Ne yapmak üzere getirmiştir? Kurultay yapmak üzere getirmiştir. Bunda hiçbir tereddüt yoktur" dedi.

"KURULTAY YAPMAZSANIZ 20 TEMMUZ'DA SEÇİME GİREMEME TEHLİKESİ VAR"

Türkiye'nin önde gelen 34 kamu hukuku alanındaki akademisyeninin ortaklaşa bir bildiri yayınlayarak tedbir kararının kurultaya engel teşkil etmediğini açıkladıklarını hatırlatan Emir, kurultayın yapılmamasının partiyi büyük bir tehlikeye atacağını söyledi. Siyasi Partiler Yasası gereğince 6 yıllık sürenin dolacağına işaret eden Emir, "6 yıl süresi dolan 20 Temmuz söz konusu olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe tehlikesi doğmaktadır. Dolayısıyla buradaki herhangi bir gerekçenin, mücbir sebep vesaire, bir hukuki tartışma yaratılabilir ama herhangi bir gerekçenin kanunda yazan amir hükmün üstüne çıkamayacağını öngörüyorsa o halde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kötülüğü yapamayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne umut veren milyonları seçimde partisiz bırakamayız. Yapacağınız ilk ve tek şey derhal kurultaydır" uyarısında bulundu.

"MYK YETKİSİZ BİÇİMDE MİLLETVEKİLLERİNİ DİSİPLİNE SEVK EDEMEZ"

Parti üyesi 9 milletvekilinin üyeliklerinin Yargıtay tarafından düşürülmesini "olağan olmayan bir durum" olarak nitelendiren Emir, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) tüzük ve yasadan kaynaklanmayan yetkiler kullandığını ileri sürdü. Tüzüğe göre milletvekillerini disipline sevk etme yetkisinin sadece Parti Meclisi'ne (PM) ait olduğunu belirten Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerini disipline sevk edecek organ Parti Meclisidir. Başka hiçbir organ milletvekillerini disipline sevk edemez. 'Yok, biz ederiz MYK marifetiyle', edemezsiniz. Usul şudur: Parti Meclisi'ne gidecek, Parti Meclisi'nde karar verilecek Yüksek Disiplin Kurulu'na gitsin diye. Karar verici Yüksek Disiplin Kurulu'dur. Yüksek Disiplin Kurulu dosyayı açacak, süresi içerisinde çağrıda bulunacak, süresi içerisinde ifadesini alacak kişinin ve buna göre karar verecek. Türkiye'de Yargıtay neyse partide de Yüksek Disiplin Kurulu budur. Şimdi MYK toplanıyor, olmayan bir yetkiyi kullanıyor. 'Tedbirli olarak ben bunu Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettim' diyor ve tedbirli olduğu için de Yargıtay'a yazıyorlar güya, Yargıtay da bunu düşürüyor üyelikten. Tedbirle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelip oturuyorsunuz, tedbirle Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye çalışıyorsunuz. 'Tedbirle geliyoruz, yıllarca kalacağız, seçimi de biz yapacağız, herkes hesabını buna göre yapsın' diyorsunuz. Ama iş kurultay yapmaya gelince 'Biz tedbirle geldik, kurultay yapamayız' diyorsunuz. Bu, kaçak dövüşmektir."

"MİLLETVEKİLİNİN SAVUNMA HAKKINDA SAYGI DUYMADAN ÜYELİK DÜŞÜRMEK NEDİR?"

MYK'nın tüzüğü açıkça çiğneyerek, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararını ve milletvekillerinin savunma hakkını beklemeden işlem yaptığını söyleyen Emir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki bunlar bir çırpıda olacaksa o yargılanma hakkı, savunma hakkı nerede kaldı? Hani adalet yürüyüşü yapmıştık birlikte? Hani AKP'nin tek adam rejimine karşı mücadele etmiştik hep birlikte? Hani Türkiye'ye demokrasiyi getirecektik, hani güçlendirilmiş parlamenter rejimi getirecektik? Bir milletvekilinin savunma hakkına dahi saygı duymadan, onu Yüksek Disiplin Kurulu'na Parti Meclisi'nin sevk etmesi açık hükmünü dahi görmezden gelerek üyeliğini düşürmek nedir Allah aşkına? Bu kadar kanun bilmezseniz, bu kadar usulden koparsanız, bu kadar partinin evlatlarına kastederseniz bu partiyi nereye götüreceksiniz?"

"MECLİS, ORTADA BİR KARAR OLMADIĞI İÇİN ÜYELİKLERİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYOR"

Bu dokuz arkadaşımızın üyeliğinin tedbirli olarak düştüğü aynı zamanda Meclis'e de bildirildi. Meclis her zaman yaptığı gibi baktı, bu kişilerin üyelikleri disiplin süreçlerine söz konusu olduğu için —çünkü MYK kararına bakın, 'Ben Yüksek Disiplin Kuruluna tedbirli olarak gönderdim' diyor, Yüksek Disiplin Kurulu kararı yok ortada— şimdi bunu Meclis'e de yazıyor. Meclis bakıyor, bu milletvekili MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak gönderilmiş. Peki hukuki mi? 'Oraya bakmam' diyor bizim Meclis'imiz, 'Çünkü o değerlendirme benim dışımda, ben mahkeme değilim. Ben bana gelen yazıya bakarım'. Bana göre doğru değil, çünkü açıkça çiğnenmiş. Bakıyor, bu kişiler hala üyeler, üyelikleri devam ediyor ama tedbirden dolayı üyeliğe bağlı hakları kullanamıyorlar, yani komisyon üyelikleri bunun bir örneği. Ama bu kişilerin üyelikleri devam ediyor çünkü ortada bir karar yok. Şimdi, karar olmadan Yüksek Disiplin Kurulu daha dosyayı görmemiş, önüne gitmemiş, değerlendirmemiş. Yani MYK kendi başına hem Yüksek Disiplin Kurulu olmuş hem oradaki savunmaları aldım varsaymış hem kararı vermiş hem de kesinleştirmiş hem de Yargıtay'a bildirmiş. Burada bir tane mantık var mı, bir tane doğru var mı arkadaşlar? Olacak iş midir?"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Olağanüstü Kurultay Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bitti denilen Zaniolo transferinde yeni kriz Bitti denilen Zaniolo transferinde yeni kriz
Maç biter bitmez İran Milli Takımı’na skandal talimat Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat
Fenerbahçe, Vedat Muriqi’yi İstanbul’a getiriyor Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:42
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:26:53. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Olağanüstü Kurultay Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.