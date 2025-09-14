CHP'den 'Vesayet Değil Siyaset' Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den 'Vesayet Değil Siyaset' Mitingi

14.09.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Özçağdaş, CHP'nin kayyım ve darbelere karşı mücadele edeceğini vurguladı, mitinge katılım yüksek.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "CHP, günün sonunda bir Kuvayi Milliye karargahıdır. Zorbalıkla teslim alınamaz. Her türlü önlemimizi de alıyoruz. Biz varız, burada olmaya da devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özçağdaş, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlarımız geldiler"

"Bugün Ankara'da hepimizin büyük bir umutla, coşkuyla beklediği; heyecanla bir araya gelme coşkusunu yaşadığı bir mitingdeyiz. Tarihi bir miting olacağına inanıyorum. Yol boyunca da gelirken gördüm. Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlarımız geldiler. Ankara'dan yurttaşlarımız buraya geldiler. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta uğramış olduğu yargı darbesinden bu yana 54'üncü mitingimiz olacak bu ve her geçen gün artarak coşkuyla devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam beraber Kadıköy'deydik. 150 bine yakın insan vardı. Dolayısıyla yurttaşlarımız, iktidarın bize dayatmış olduğu zorbalığa, hukuksuzluğa itirazlarını barışçıl bir şekilde mitinglerde dile getiriyorlar. Yaz aylarında olmamıza rağmen mitingler, artan bir coşkuyla, tempoyla devam ediyor. Biz CHP olarak Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş partisiyiz. Biz, bu ülkenin anayasasına, hukukun üstünlüğüne, siyasi partilerin görevlerine inanan bir partiyiz. Bu yönde mücadelemiz devam edecek. Bir siyasi parti olarak da ülkenin çimentosu olan bir siyasi parti olarak da bize dayatılan tüm hukuksuzluklara rağmen çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Delegelerimiz, Bizim kurultayımızı ellemeyin kardeşim' dedi"

Yarınki davanın cevabını aslında kurultay delegelerimiz verdi. Neredeyse baş başa bitmiş bir kurultayın delegeleri hep beraber, 'Bizim kurultayımızı ellemeyin kardeşim. Biz çok şeffaf, çok saygın bir kurultay yaptık' dediler ve tamamına yakını, noterden imza vererek yeniden bir kurultay toplamaya kalktılar. Bu kurultay delegasyonu, daha önceki günlerde yine lüzum olduğu için bir Genel Başkanımızın çağrısıyla toplanmış ve neredeyse tam oyla Genel Başkanımızı yeniden seçmişti. Ondan önce bir tüzük kurultayı yapmıştık ve neredeyse blok oyla, tam oyla tüzüğümüz geçmişti.

Dolayısıyla ne diyor kurultay delegeleri? 'Ben bu kurultayın bir üyesiyim. Ben bu kurultayda oy kullandım. Geçtiğimiz kurultayda ama Özgür Özel'e oy kullandım ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullandım. Ama bu kurultayın namusu bana emanet' diyor. Dolayısıyla aslında kurultay delegeleri cevabını verdiler hiçbir sorun olmadığına dair. İşin kanuni tarafından da bakarsak, kongreye gidersiniz, bir kurultaya gidersiniz. Öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak olan işlemler var. Kurultayda öyle yapılmış. İtirazlar olur. Örneğin, parti meclis adayıdır, oylarını yeniden saydırır vesaire, bunlar tamamlandı, bitti. Dolayısıyla son derece soyut iddialarla 'Duymuştum, görmüştüm. Yan masada oturanlardan fark etmiştim' gibi akla hayale sığmayacak işler yaşanıyor.

"Hepimiz, Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyoruz, güvenmek istiyoruz"

Ben ve Genel Merkez'deki yöneticilerimiz, Genel Başkanımız, hepimiz, Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyoruz. Güvenmek istiyoruz. Yaşatılan bütün zorbalıklara rağmen, İçişleri Bakanı'nın ve Adalet Bakanı'nın ve hepsinin yaşattıklarına rağmen bu ülkede Anayasa'nın ve hukukun üstüne inanmak istiyoruz. 15 yıl içinde beklentimiz yolumuza devam edeceğimiz yöndedir. Ama CHP, günün sonunda bir Kuvayi Milliye karargahıdır. Zorbalıkla teslim alınamaz. Her türlü önlemimizi de alıyoruz. Biz varız, burada olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Politika, Siyaset, Türkiye, Güncel, Ankara, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 'Vesayet Değil Siyaset' Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

17:24
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 17:34:16. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den 'Vesayet Değil Siyaset' Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.