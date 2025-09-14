CHP'den 'Vesayet Değil Siyaset' Mitingi

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "CHP, günün sonunda bir Kuvayi Milliye karargahıdır. Zorbalıkla teslim alınamaz. Her türlü önlemimizi de alıyoruz. Biz varız, burada olmaya da devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özçağdaş, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlarımız geldiler"

"Bugün Ankara'da hepimizin büyük bir umutla, coşkuyla beklediği; heyecanla bir araya gelme coşkusunu yaşadığı bir mitingdeyiz. Tarihi bir miting olacağına inanıyorum. Yol boyunca da gelirken gördüm. Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlarımız geldiler. Ankara'dan yurttaşlarımız buraya geldiler. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta uğramış olduğu yargı darbesinden bu yana 54'üncü mitingimiz olacak bu ve her geçen gün artarak coşkuyla devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam beraber Kadıköy'deydik. 150 bine yakın insan vardı. Dolayısıyla yurttaşlarımız, iktidarın bize dayatmış olduğu zorbalığa, hukuksuzluğa itirazlarını barışçıl bir şekilde mitinglerde dile getiriyorlar. Yaz aylarında olmamıza rağmen mitingler, artan bir coşkuyla, tempoyla devam ediyor. Biz CHP olarak Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş partisiyiz. Biz, bu ülkenin anayasasına, hukukun üstünlüğüne, siyasi partilerin görevlerine inanan bir partiyiz. Bu yönde mücadelemiz devam edecek. Bir siyasi parti olarak da ülkenin çimentosu olan bir siyasi parti olarak da bize dayatılan tüm hukuksuzluklara rağmen çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Delegelerimiz, Bizim kurultayımızı ellemeyin kardeşim' dedi"

Yarınki davanın cevabını aslında kurultay delegelerimiz verdi. Neredeyse baş başa bitmiş bir kurultayın delegeleri hep beraber, 'Bizim kurultayımızı ellemeyin kardeşim. Biz çok şeffaf, çok saygın bir kurultay yaptık' dediler ve tamamına yakını, noterden imza vererek yeniden bir kurultay toplamaya kalktılar. Bu kurultay delegasyonu, daha önceki günlerde yine lüzum olduğu için bir Genel Başkanımızın çağrısıyla toplanmış ve neredeyse tam oyla Genel Başkanımızı yeniden seçmişti. Ondan önce bir tüzük kurultayı yapmıştık ve neredeyse blok oyla, tam oyla tüzüğümüz geçmişti.

Dolayısıyla ne diyor kurultay delegeleri? 'Ben bu kurultayın bir üyesiyim. Ben bu kurultayda oy kullandım. Geçtiğimiz kurultayda ama Özgür Özel'e oy kullandım ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullandım. Ama bu kurultayın namusu bana emanet' diyor. Dolayısıyla aslında kurultay delegeleri cevabını verdiler hiçbir sorun olmadığına dair. İşin kanuni tarafından da bakarsak, kongreye gidersiniz, bir kurultaya gidersiniz. Öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak olan işlemler var. Kurultayda öyle yapılmış. İtirazlar olur. Örneğin, parti meclis adayıdır, oylarını yeniden saydırır vesaire, bunlar tamamlandı, bitti. Dolayısıyla son derece soyut iddialarla 'Duymuştum, görmüştüm. Yan masada oturanlardan fark etmiştim' gibi akla hayale sığmayacak işler yaşanıyor.

"Hepimiz, Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyoruz, güvenmek istiyoruz"

Ben ve Genel Merkez'deki yöneticilerimiz, Genel Başkanımız, hepimiz, Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyoruz. Güvenmek istiyoruz. Yaşatılan bütün zorbalıklara rağmen, İçişleri Bakanı'nın ve Adalet Bakanı'nın ve hepsinin yaşattıklarına rağmen bu ülkede Anayasa'nın ve hukukun üstüne inanmak istiyoruz. 15 yıl içinde beklentimiz yolumuza devam edeceğimiz yöndedir. Ama CHP, günün sonunda bir Kuvayi Milliye karargahıdır. Zorbalıkla teslim alınamaz. Her türlü önlemimizi de alıyoruz. Biz varız, burada olmaya da devam edeceğiz."