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(KAHRAMANMARAŞ) - CHP ekonomi heyeti, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti. Depremden sonra kendisine belediye tarafından tahsis edilen konteynerde satış yapmaya çalışan esnaf, elektriğinin, suyunun ve tuvaletlerinin olmadığından dert yandı. Depremzede esnaf, "Jeneratör için günde bin liraya benzin alıyorum. Altyapı yok, elektrik yok, ısınma yok. Suyumuz bile yok. Giderken asfalta bir bakın. Bir tuvaletimiz yok. Kadınlar, çocukları için tuvalet sormaya utanıyor. Belediye Başkanımız buna yardımcı olsun, belki bilgisi yok. Ben haksızsam 'haksız konuşuyor' deyin. Elektrik çekmiyorlar. Abonelik alamadım. Buraya 'Para harcayamayız' dediler. Ne yapacağımızı şaştık. 36 bin liraya jeneratörü aldım burası dönsün diye. Bir elini yıkamaya gidemez misin? Gidemiyorsun. Kazancı bırakın" diye konuştu.

CHP'nin ekonomi kurmaylarının, partinin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Kahramanmaraş programıyla devam ediyor. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Trabzon Caddesi'nde yapılan ziyaretlere; CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş eşlik etti.

"İşler azaldı"

Ekonomi heyetinin ziyaret ettiği kuyumcu dükkanında çalışan bir esnaf, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları sorunları anlattı. Esnaf, "İşler şu an azaldı, yarı yarıya düştü. İlk zaman çoktu, şimdi azaldı. İnsanlar, evi olmayanlar, eline geçen parayı değer kaybetmemesi açısından, ileride mecburen borçlanmalar olacak... Altını tekrar satıp da en azından borcumuzu öderiz diye yatırım yapıyor" diye konuştu.

"Elektrik yok, ısınma yok, suyumuz bile yok"

Depremden sonra belediye tarafından tahsis edilen konteynerde esnaflık yapan bir kişi de elektriksiz ve susuz bir şekilde dükkanını işletmeye çalıştığını anlattı. CHP ekonomi heyetine dert yanan esnaf, şunları söyledi:

"Jeneratör için günde bin liraya benzin alıyorum. Altyapı yok, elektrik yok, ısınma yok, suyumuz bile yok. Giderken asfalta bir bakın. Bir tuvaletimiz yok. Kadınlar, çocukları için tuvalet sormaya utanıyor. Belediye Başkanımız buna yardımcı olsun, belki bilgisi yok. Ben haksızsam 'Haksız konuşuyor' deyin. Elektrik çekmiyorlar, abonelik alamadım. Buraya 'para harcayamayız' dediler. Ne yapacağımızı şaştık. 36 bin liraya jeneratörü aldım, burası dönsün diye. Kazancı bırakın, bir elini yıkamaya gidemez misin? Gidemiyorsun."

"Emekli maaşı 30 - 35 bin lira olursa mutlu oluruz"

Heyetin ziyaret ettiği bir giyim dükkanı esnafı ise satışlarındaki ve emekli maaşındaki düşüklüğü, "Bugün iki-üç tane gömlek sattık. Ciromuz az. Bin lirayı geçmedi. Masrafları kurtarmıyor. Emekli aylığıyla idare etmeye çalışıyoruz. Emekli maaşım 12 bin 500 lira. Yetmiyor ama yetineceğiz. Emekli maaşı 30 - 35 bin lira olursa mutlu oluruz" sözleriyle anlattı.