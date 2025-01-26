CHP Esenyurt'ta 89 Günlük Demokrasi Nöbetini Devam Ettiriyor

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(İSTANBUL)- Demokrasi Nöbeti'nin 89'uncu gününde konuşan CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Işık, iktidarın haksız yollarla Esenyurt'un iradesine konarak kul hakkı yediğini belirterek "Bu kul hakkıyla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız? Bunu cevaplayın. Hazreti Ali der ki; 'haksızlığa karşı susan, hakkıyla beraber şerefini de kaybeder'. CHP örgütleri buradadır. CHP örgütleri olarak susmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız. Bu böyle biline" dedi.

CHP'lilerin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına karşı ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 89'uncu nöbete, CHP Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Tolga Zilek ve CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Işık katıldı.

"Onlar gidecekler biz dimdik ayakta kalacağız"

Burada konuşan CHP Esenyurt İlçe Başkan Yardımcısı Tolga Zilek, 89 gündür haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele yürüttüklerini belirterek, "Şunu unutmasınlar Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni öyle yargıyı sopa olarak kullanarak uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımızı tutuklayarak sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Bizim yüreğimizde olan inancı hiçbir zaman yok edemezsiniz. O yüzden şunu bilsinler, onlar gidecekler, biz dimdik ayakta kalacağız. ve mücadelemizi daha büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"CHP örgütleri olarak susmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız"

CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Işık ise şöyle konuştu:

"Bakara Suresi 188. ayette yüce Allah şöyle buyuruyor; 'Birbirinizin malını haksız yollarla yemeyin. Başkalarına ait bazı malları günah olduğunu bile bile haksız yolda elde etmeyin.' Şimdi soruyorum; Esenyurt halkının makamını kime peşkeş çektiniz? Haksız yollarla Esenyurt'un iradesine kondunuz. Bile bile günah işliyorsunuz. Kul hakkı yiyorsunuz. Sizin Esenyurt halkına borcunuz var. Kimlerin kul hakkını yiyorsunuz söyleyeyim. Sokak sokak gezen, broşür dağıtan CHP Gençlik Kolları'nın hakkını yiyorsunuz. Esenyurtlu çocukların geleceği için kapı kapı dolaşan CHP Kadın Kolları'nın hakkını yiyorsunuz. Sandıkları demokrasi neferi gibi bekleyen CHP Esenyurt Örgütü'nün hakkını yiyorsunuz. Yedi ay boyunca garibanın hakkını gözeten, Esenyurtlulara kendini sevdiren, sosyal demokrat politikaları burada uygulayan ve iki kişiden birinin oyunu alan Ahmet Özer'in hakkını yiyorsunuz. Siz Esenyurt halkının hakkını yiyorsunuz. Sizin üzerinizde kul hakkı var. Sizin üzerinizde borç var. Peki şimdi soruyorum. Bu tür hakkıyla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız? Bunu cevaplayın. Değerli komşularımız, sözlerime son verirken Hazreti Ali'nin bir sözüyle son vermek isterim. Hazreti Ali der ki; 'haksızlığa karşı susan, hakkıyla beraber şerefini de kaybeder. CHP örgütleri buradadır. CHP örgütleri olarak susmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız. Bu böyle biline"