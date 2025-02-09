CHP, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Başlattı

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(İSTANBUL) - CHP'lilerin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, iktidarın polisler üzerinde baskı yaptığını söyleyerek, "İlk sandıkta iktidar olduğumuzda onların üzerindeki bu baskı da kalkacak" dedi.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP'lilerin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı başlattığı Demokrasi Nöbeti'nde konuştu. Ergin, şunları söyledi:

"Biz hiçbir zaman halkın güvenlik güçleriyle, polisiyle, askeriyle karşı karşıya gelen partinin neferleri değiliz, olmayacağız da. Onlar halkın polisleri, halkın memurları. Ama onların üzerindeki o faşizmi, o baskıyı da görüyoruz, hissediyoruz. Bazen halkın memuru olmakla iktidarın ve AKP'nin memuru olmayı karıştıran arkadaşlar da gözümüzden kaçmıyor değil. İşte onlar da emin olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve ona gönül verenlerle birlikte ilk sandıkta iktidar olduğumuzda onların üzerindeki bu baskı da kalkacak. Onlar iktidarın değil, isterse Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun iktidarın değil, bugün ise AKP'nin değil, halkın memuru olacaklar. Halkına hizmet edecekler.

"Bu ne çiftte standart"

Bizim belediyemize kayyum atayanlar bizim yaşam tarzlarımızla dalga geçmek için de 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde sözde Gazze gösterisi yaptılar. Etraflarında bir tane polis yoktu. Hiçbir yol kesilmemişti.

Sözde değil, özde Filistin halkının yanında olmak için basın açıklaması yapmak üzere, oraya toplanan insanları, bu ülkenin vatandaşlarını polis ablusakasıyla oraya girer durumda bulduk. Bu ne çiftte standart? Bir idarenin, bir yönetimin kendi vatandaşından korkması niye? Kendi arka bahçeni mi oluşturuyorsun halkın içerisinde. Bizim genel başkanlarımız ya da sözcülerimiz 'paramiliter grupları besliyorsun' dediğinde karşı çıkıyordu. Bundan o çıkıyor. Halkın bir kısmına başka davranıyorsun, öbür kısmına başka davranıyorsun. Halkın evlatlarını halkla karşı karşıya getiriyorsun. Türkiye çok yakında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla özgürleşecek."