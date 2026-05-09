CHP, Geleceği Kurma Vaatleriyle Kütahya'da

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, partisinin saha çalışmaları kapsamında gittiği Kütahya'da, "Biz sadece yol yapmayacağız, bir sistem inşa edeceğiz" dedi. Yanıkömeroğlu, CHP'nin günü kurtarmaya değil, geleceği kurmaya geldiğini ifade etti.

CHP'nin 81 ildeki saha çalışmaları İstanbul Milletvekili, CAO Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu ve CHP heyeti Kütahya'yı ziyaret etti. CHP Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanıkömeroğlu, kentin sesini doğrudan dinlemek, partinin politikalarını ve vaatlerini paylaşmak için Kütahya'da olduklarını belirterek, "Çünkü biz ülkemizin geleceğini liyakatle ve şeffaflıkla yeniden inşa etmek için çabalıyoruz. Birazdan; sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek odalarımızın, sendikalarımızın kıymetli temsilcileriyle ve hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Buraya sadece kendimizi anlatmaya değil, daha çok sizleri dinlemeye geldik. Sorunlarınızı yerinde tespit edip, çözümlerini birlikte üreteceğiz" dedi.

"BU DÜZEN BÖYLE DEVAM EDEMEZ, ETMEMELİ"

Türkiye'de ulaştırma ve altyapının uzun süredir kamu yararından uzaklaştığını belirten Yanıkömeroğlu, "Şeffaflıktan uzak ihaleler, belli kesimlere aktarılan kaynaklar ve plansız yatırımlar bu alanı zayıflattı. Halkın parası, Hazine garantili yap-işlet-devret projeler aracılığı ile yandaşlara aktarıldı. Bu düzen böyle devam edemez, etmemeli. Vatandaşımız sandığın bir an önce gelmesini ve seçimlerin yapılmasını istiyor. Değişim zamanı geldi. Değişim sizlerin oylarıyla olacak" diye konuştu.

"İSTANBUL VE MARMARA'DA TOPLANAN YÜKÜ TÜM ANADOLU'YA DAĞITACAĞIZ"

"Peki biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız" diye soran Yanıkömeroğlu, şöyle devam etti:"

"İhaleler kapalı kapılar ardında olmayacak; şeffaf olacak. Herkesin izleyebileceği bir sistem kuracağız. Kamu İhale Kanunu'nu Avrupa Birliği standartlarına getireceğiz. Hazine garantili projeleri gözden geçirecek, kamu zararını durduracağız. Rant odaklı projelere son vereceğiz. Doğaya zarar veren, Kanal İstanbul ve benzeri projeler bizim ajandamızda hiçbir zaman yer almayacak. Biz sadece yol yapmayacağız, bir sistem inşa edeceğiz. Anadolu'yu, Kütahya'yı kalkınmanın merkezi yapacağız."

Demiryollarını yeniden ayağa kaldıracağız. Hali hazırda 11 bin kilometre olan demiryolu ağımızı 10 yılda 25 bin kilometreye çıkaracağız. Yük ve yolcu taşımacılığında demiryolunun payını artıracağız. Yüksek hızlı tren ağını ülke geneline yayacağız; 2 bin 250 kilometre olan mevcut hattımızı, 9 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Tüm bu vaatlerimizi, devletin kasasına ek yük getirmeden, kendi finansmanını sağlayan akıllı modellerle gerçekleştireceğiz. Karayollarını planlı, dengeli ve ekonomik bir şekilde geliştireceğiz. Otoyol ağımızı 10 yıl içinde 10 bun kilometreye çıkaracağız. Toplu taşımayı güçlendireceğiz ve hizmette eşitliğin en yoğun hissedildiği alanlardan biri haline getireceğiz. Ulaşımda adaleti sağlayacağız. Ülkemizin her bölgesine eşit hizmet götüreceğiz ve kırsala erişimi artıracağız. Yerel yönetimlerle omuz omuza çalışacağız.

Anadolu'da, ulaşım ve lojistik ağlarının düğüm noktalarında yer alan Kütahya ve benzeri diğer kentlerimizi üretim ve çekim merkezleri haline getirip güçlendireceğiz. Bu sayede İstanbul ve Marmara'da toplanan yükü tüm Anadolu'ya dağıtacağız."

ULAŞIM'DA FELAKETSİZLİK SÖZÜ

Tüm bu projelerde en önemli başlıklardan birisinin de afetlere dayanıklı altyapı olduğunun altını çizen Yanıkömeroğlu, "Projelerimizin hepsini deprem ve iklim değişikliği gerçeğine göre planlayacağız. Artık hiçbir şehir; iletişimin koptuğu, karada ve havada ulaşımın durduğu bir felaketle baş başa kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.

"BİZ GÜNÜ KURTARMAYA DEĞİL, GELECEĞİ KURMAYA GELİYORUZ"

"Bizim hedefimiz sadece yol yapmak değil" diyen Yanıkömeroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"

"Biz; Türkiye'yi dengeli kalkınan ve güçlü bir ülke haline getirmek istiyoruz. Biz rantın değil, halkın tarafındayız. Her kuruşun hesabını halkına veren bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurmaya geliyoruz. Liyakatle, şeffaflıkla ve ortak akılla..."

Son olarak şunu net ifade etmek isterim, Kütahya'nın lojistik potansiyelini ve ulaşım problemlerinin hepsini biliyoruz. Sanayicisinin ihtiyaçlarını, gençlerinin beklentilerini görüyoruz. Sizi temin ederim ki; iktidarımızda Kütahya, Türkiye'nin yeni kalkınma haritasında çok güçlü bir yer alacak."