CHP Gençlik Kollar Başkanı Aydın:  Bu Ülkenin Gençleri Sahipsiz Değildir!

(ANKARA) - CHP Gençlik Kollar Başkanı Cem Aydın, "CHP Gençlik Kolları olarak bugün buraya özgürlük ve adalet talebiyle haykıran, hiçbir suçu olmamasına rağmen susturulmaya, bastırılmaya, hapsedilmeye çalışılan; hayalleri ve umutları karartılmak istenen genç arkadaşlarımız için geldik. Ankara'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin gençleri sahipsiz değildir! Bu ülkenin gençleri vatanını seven, ülkesi için en iyisini isteyen, bunun için mücadele veren alnı ak, başı dimdik bir gençliktir." dedi.

CHP Gençlik Kollar Başkanı Cem Aydın, Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Aydın şunları söyledi:

"Sevgili genç arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, CHP Gençlik Kolları olarak bugün buraya özgürlük ve adalet talebiyle haykıran, hiçbir suçu olmamasına rağmen susturulmaya, bastırılmaya, hapsedilmeye çalışılan; hayalleri ve umutları karartılmak istenen genç arkadaşlarımız için geldik. Ankara'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin gençleri sahipsiz değildir! Bu ülkenin gençleri vatanını seven, ülkesi için en iyisini isteyen, bunun için mücadele veren alnı ak, başı dimdik bir gençliktir. Bu gençliği yolunu kaybetmiş bu iktidara teslim etmeyeceğiz.19 Mart'ta millet iradesinin alenen gasp edilmesinden beri adalet arayan meydanları gençlik doldurdu. Demokrasi talebinin en güçlü sesi, gençlik oldu.

Özgür düşünen, fikri hür, vicdanı hür Türk gençliği; ne yaparsanız yapın adaletten, haklının safından, hak arayışından vazgeçmez. İşte bu yüzden gençlikten korkuyorlar. Bu yüzden arkadaşlarımıza zulmettiler. Bu yüzden arkadaşlarımızı haksız yere zindana atıyorlar. Bu yüzden, siyasi yasak talebi istiyorlar. Bu ülkenin gençliğini, olması gerektiği gibi, geleceğin gerçek sahipleri olarak görmüyorlar. Demokrasi isteyen gençler sizi korkutuyorsa, Adalet arayan gençlerden korkuyorsanız, Cumhuriyet'ine aşık, Mustafa Kemal Atatürk'e ve ilkelerine bağlı bu nesilden çekiniyorsanız; Çekinmeye devam edin. Çünkü biz buradayız. Binleriz, milyonlarız, bu toprakların genç muhafızlarıyız! Tüm güce sahip olduğunu sananlar; yargı eliyle, mahkemelerle, bürokrasiyle her istediğimi yaparım diye düşünenler; Asıl güce, gençliğin gücüne, cesur iradesine tosladılar. Milyonların doldurduğu meydanlara tosladılar. Bu yüzden büyük bir telaş ve büyük bir korku içindeler. Bu gücü baskı altına almaya çalışıyorlar.

'YÖK, Kenan Evren'in icadıdır, iktidarın kontrolünde bir aparattır'

Her şeyi işlerine geldiğince, işlerine geldiğinde, işlerine geldiği gibi yapabileceklerini sanıyorlar. Fakat bu ucuz hareketlerine inanan hiç kimse kalmadı. Ne oldu geçtiğimiz günlerde? Yüksek Öğretim Kurumu, derslere katılmayarak boykotu kampüse taşıyan cesur öğrencilere karşı harekete geçti. Önce emniyet görevlileri aileleri aradılar. Oğlunuz, kızınız boykotlara katılıyor, okula gitmiyor, derslerine katılmıyor, bunun yaptırımı olur dediler. Akıllarınca korkutmaya çalıştılar. Ardından, YÖK bir duyuru yayınladı. Ne diyor bu duyuruda'Derslere katılmamak, eğitim ve öğretim faaliyetlerini engelleme suçunu oluşturur diyor. Buna dahil olan öğrencilere, akademisyenlere ve personele gerekli adli ve idari işlemleri yapın diyor. YÖK, Kenan Evren'in icadıdır, iktidarın kontrolünde bir aparattır.

Eğer YÖK öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan ilerlemesini önemsiyorsa, Bu sınav döneminde, yüzlerce gencin yok yere tutsak edilmesine neden sesini çıkarmıyor? Bu nasıl bir ikiliktir, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır! Sizin derdiniz eğitim öğretim faaliyetleri mi, yoksa adaletsizliklerinize ses çıkarılması mı? Gençlik barınamasın, geçinemesin, gelecek hayali kuramasın, güvence hissetmesin, mülakatta elensin, torpili olmadığı için iş bulamasın ama yine de sesini çıkarmasın. Oy verdiği belediye başkanı tutuklansın, partilerinin genel başkanları, gazeteciler tutuklansın, Cumhurbaşkanı Adayları tutuklansın, hatta kendisi de tutuklansın, ama hak aramasın. İstediğiniz gençlik bu mu? Size günlerce millet iradesinin sesi olmuş İnsan Hakları Anıtı önünden çok net bir cevap veriyorum: Çok beklersiniz!

'Bugünün yarını var'

Gençlik susmaz. Hakkını arar, özgürlük mücadelesini sürdürür ve mutlaka kazanır! Kampüste, meydanlarda, dersliklerde, marketlerde, sokaklarda, adalet arayışının sesini her yerde duyacaksınız. Bugünün yarını var. O sandık yarın gelecek ve gençler demokrasi tarihinin en büyük tokatını bu iktidara atacak. Bugün hayatlarına çökmeye çalıştığınız, umutlarına saldırdığınız bu gençlik; hesabını hukuk önünde, hakiki, tarafsız, bir kişinin değil, koca bir milletin adaletiyle sorulacağı o düzeni kuracak. Haklılar korkmaz. Biz korkmuyoruz. Sevgili dostlar, Sürecin en başından beri hukuk komisyonumuz ve yetkililerimizle gözaltı ve mahkeme süreçlerini takip ediyoruz. Bugün PM Üyemiz Berkay Gezgin'in de içlerinde yer aldığı 102 arkadaşımızı aldık, tüm arkadaşlarımızı da alacağız!

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu alacağız. Başkanlarımızı alacağız. Yol arkadaşlarımızı alacağız. Biz gençliğimize ve haklılığımıza güveniyoruz. Biz, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına güveniyoruz. İşte bu yüzden biz kazanacağız. Millet kazanacak. Unutmayalım, Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! Bu vesileyle yarın saat 10.00'da adalet için mücadele eden tüm vatandaşlarımızı da Silivri'ye çağırıyorum. Ekrem Başkanımıza birbirinden mesnetsiz iddialarla açılan davalarla ilgili yan yana duralım ve milletin iradesi yargılanamaz diye haykıralım!"