CHP Gençlik Kolları'ndan Kadın Cinayetleri Protestosu - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'ndan Kadın Cinayetleri Protestosu

CHP Adana Gençlik Kolları, kadın cinayetlerini protesto etti; İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrısını yaptı.

14.10.2024 23:17
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(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Adana İl Örgütü, kadın cinayetlerini Adliye Sarayı önünde yaptığı eylemle protesto etti. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, artan kadın cinayetlerine dikkati çekerek " İstanbul Sözleşmesi'nin etkin kılınması için mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Gençlik Kolları Adana İl Örgütü'nün Adliye Sarayı önünde düzenlediği Adaleti Arıyoruz eylemine katıldı. CHP'li Şevkin her gün 3 kadının öldürüldüğünü vurguladığı açıklamasında şöyle konuştu:

"Artık tahammül edilemez noktaya gelen kadın cinayetlerini protesto etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün yılda 500 kadının hayatı maalesef cinayetle son buluyor. Bu kadınların kaderi değil. Bu ülkede kadınlar da en az erkekler kadar yaşam hakkını elde etmiş bulunuyor. Biz artık tabut görmek istemiyoruz. Biz artık kadın cinayetlerinde bu 'kanı yerde kalmayacak' sözlerini duymak istemiyoruz. Kadın cinayetlerine artık bir son verilmeli. Bakın 6284'ün etkin olarak uygulanmaması İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı bir tek adam tarafından, hiç kimseye sorulmadan Meclis'ten çıkarılmış yasayla kabul edilmiş ve pek çok Avrupa ülkesinin kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çıkılmasından sonra tam 1095 kadın hayatını kaybetti. Hala da kaybetmeye devam ediyor ne yazık ki."

"Biz sadece rakamlarla ifade edilen cinayetlere konu olmak istemiyoruz"

Şevkin, "Biz artık kadınlarımızın arkasından ağlamak istemiyoruz" dediği açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Biz artık adalet istiyoruz. Biz artık kadınlarımızın arkasından ağlamak istemiyoruz. Biz sadece rakamlarla ifade edilen cinayetlere konu olmak istemiyoruz. Bunun her alanda mücadelesini vermeye ve adalet aramaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin kılınması için var  çabamızla devam edeceğiz bunun mücadelesini vermeye. 6284'ün etkin uygulanması, medeni kanunun bize sağlamış olduğu hakların, eşitlik haklarının, aile içinde eğitimin vasat hale geldiği ve erkeklerin, kadınların eşit bir şekilde yaşadığı bir Türkiye mümkün. Bu da elbette ki silahsızlanmaya son vererek, bu uyuşturucu bataklığına son vererek, ekonomiyi düzelterek ve eğiterek olur. Hep beraber bunu başaracağız. Artık kadın cinayetlerine son diyoruz. Mücadeleye devam diyoruz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları'ndan Kadın Cinayetleri Protestosu - Son Dakika

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