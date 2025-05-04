CHP Gençlik Kolları Özgür Özel'i Karşılayacak - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları Özgür Özel'i Karşılayacak

Cem Aydın, Özgür Özel'i İstanbul'dan uğurlayıp Ankara'da karşılayacaklarını açıkladı.

04.05.2025 17:08
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(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'i saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığından yolcu edeceklerini, saat 21.00'de ise Ankara'da Genel Merkezde karşılayacaklarını bildirdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik Kollarımız her zaman genel başkanımızın yanı başında, en ön safta olacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bugün saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığımızdan Ankara'ya yolcu edecek, saat 21.00'de Ankara'da Genel Merkezimizde karşılayacağız. Asla yalnız bırakmayacağız. Birlikteyiz, dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Barışa, demokrasiye ve Türkiye'ye sahip çıkıyoruz. Partimizin ve Türkiye ittifakının lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Genel Merkezimizde bu akşam saat 21.00'de buluşuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları Özgür Özel'i Karşılayacak - Son Dakika

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