CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Süt ve fındık üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunmalı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Süt ve fındık üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunmalı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt ve süt üreticilerinin sorunlarına dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı'nı ve Et ve Süt Kurumu'nu uyararak çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Adem ayrıca fındık üreticilerinin de sorunlarını dile getirerek, fındık fiyatının en az 150 lira olması gerektiğini vurguladı.

11.07.2024 12:18
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt ve süt üreticisinin sorunlarına dikkati çekerek, "Buradan Tarım ve Orman Bakanı'nı ve Et ve Süt Kurumu'nu uyarıyoruz. Facia olmadan lütfen el atın. Biliyoruz, dünya piyasasında süt tozuna devlet desteği verilmesi yasak ve cezai işlemleri var. Bunu şöyle yapabilirler, Et ve Süt Kurumu süt alıp süt tozuna çevirip onun üzerinden ihracatını yapabilir, piyasayı rahatlatabilir. Biz uyarıyoruz. Lütfen konuya el atın. Yoksa Türkiye'de, ülkemizde çiftçi çok zor durumda, zor şartlar altında kalacak. İneklerini kesime gönderecek. Sonra da süt bulmakta zorlanacak. Bunun önleminin alınması gerekir" dedi.

CHP Tarım ve Hayvancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt ve süt üreticilerinin sorunlarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Fabrikaların ürettikleri süt tozu ve peyniri satamadıklarını ve üretimlerini azaltmaya başladıklarını anlatan Adem, bundan süt üreten çiftçinin etkileneceğini, ineklerini kesime göndermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Erhan Adem, üreticilerin ve çiftçilerin yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Fabrikalar süt tozu üretiyor, peynir üretiyor. Peynir satışlarının normalde bu aylarda çok fazla miktarda olması gerekir, aşırı yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız peynir alamıyor.  Daha doğrusu bütçesinden o kadar çok fazla para ayıramıyor. Fabrikaların şikayeti şu, 'biz ürettiğimiz süt tozunun da dünya piyasalarına ihracatını yapamıyoruz.' Çünkü diğer ülkelerde 80 liraya mal olan süt tozu bizim ülkemizde 97 lira. Ellerinde stoklar şişmiş. Ellerinde peynir stoğu şişmiş. Bundan dolayı süt ürünleri üreten fabrikalar süt üretimini yavaş yavaş azaltmaya başladılar. Bazı yerlerde fiyat düşmeleri oldu. Ben en son duyduğumda Muğla'da 11 liraya düştü. Bu böyle giderse, firmalar ürettiği ürünü satamazsa maalesef süt alımını azaltacak, hatta hiç yapmayacak. O zaman süt üretimi yapan çiftçimiz ürününü satacak pazar bulamayacak, ürününü satacak kişi bulamayacak. ya o sütleri dökecek ya da ineklerini kesime gönderecek."

Çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Adem, şöyle devam etti:

"Biz buradan Tarım ve Orman Bakanı'nı ve Et ve Süt Kurumu'nu uyarıyoruz. Bu facia olmadan lütfen el atın. Biliyoruz, dünya piyasasında süt tozuna devlet desteği verilmesi yasak ve cezai işlemleri var. Bunu şöyle yapabilirler; Et ve Süt Kurumu süt alıp süt tozuna çevirip onun üzerinden ihracatını yapabilir, piyasayı rahatlatabilir. Biz uyarıyoruz. Lütfen el atın. Yoksa Türkiye'de, ülkemizde çiftçi çok zor durumda, zor şartlar altında kalacak. Bunun önleminin alınması gerekir. Hayvanları kesime göndermemek gerekir. Önümüzdeki bir ay dolmadan bunu göreceksiniz. Biz daha önce de uyarmıştık. Kıymayı bin TL'ye yiyeceksiniz diye ama dinlemediler. Çözüm önerisi de sunmuştuk o zaman. Dinlemiyorlar. Şimdi uyarıyorum; gelin elinizi taşın altına koyun. Bu krizi şimdiden önleyin. Hem süt üreticimiz rahat etsin. Hem de sütten ürünler yapan fabrikalar rahat etsin. Üretimimiz devam etsin. Çiftçimiz para kazansın. Ama maalesef böyle devam ederlerse süt üretiminden tüm üreticiler vazgeçmek zorunda kalacak."

"Fındık üreticimizi ezdirmeyin. 150 liranın üzerinde bir fındık fiyatı açıklayın"

Erhan Adem, fındık üreticilerinin sorunlarına da değindi. Fındığın maliyetinin 110 liranın üstünde olduğunu belirten Adem, şunları söyledi:

"Fındığa en az 150 lira fiyat açıklamalı. Biliyoruz üreticilerimiz 160-170 lira fiyat istiyorlar. Haklılar. Aslında yaşam koşullarının düzelmesi için daha rahat yaşayabilmeleri için o fiyatlar olması lazım. Biz şunu söylüyoruz, biliyoruz ki o fiyatı vermeyeceksiniz. Çünkü buğdaydan belli verdiğiniz fiyatlar. Dip fiyat verdiniz. Bakın şimdi üretici TMO'ya ürününü satamıyor, buğdayını satamıyor, buğday çiftçisi rezil durumda. Ürünü satacak yer bulamıyor. 8-9 lira açıklanan buğdayı 8 liranın altında almaya başladılar. Arpa 6 liranın altında alınıyor. TMO alım yapmıyor. Yapsa da çok az kişiye sıra veriyor, alım yapmak için. Sonrası yok. Bunun fındıkta da yaşanmasından korkuyoruz. Üreticinin maliyetinin 110 liranın üzerinde olduğu bir yerde gelin bari fındık çiftçimizi kurtaralım. 150 liranın üzerinde bir fiyat açıklaması yapalım. Çünkü dünyada biliyorsunuz en çok fındığı üreten biziz ama bazı ülkelere maalesef fındığımızı kaptırıyoruz. Bizim üzerimizden PR çalışmasını farklı ülkeler yapıyor. Üretimini farklı ülkeler yapıyor. Fındıktan oluşan farklı farklı ürünlerle bizim ürettiğimiz fındığımız da dünyada marka oluyor ülkeler. Gelin fındık üreticimizi ezdirmeyin. 150 liranın üzerinde bir fındık fiyatı açıklayın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Süt ve fındık üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunmalı - Son Dakika

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