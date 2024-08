CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın yeni yönetmeliğini eleştirdi

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Çiftçilerimizin iki yıldır ekemediği tarlayı ellerinden alınıp kimlere verileceği bilinmiyor. Bu yasa kabul edilemez. Desteklemelerinizi, planlamalarınızı doğru vermiş olsaydınız bugün çiftçilerimiz ürettiği her üründen para kazanıyor olurdu ve tarlalar iki yıl boş kalmazdı. Çiftçilerimiz para kazanmadığı, maliyetler altında ezildiği için üretimden kaçıyor. Bunun sorumlusu çiftçiler değil, sizin uyguladığınız tarım ve ekonomi politikalarıdır" dedi.

CHP'nin tematik mitingleri sürüyor. Son olarak Giresun'da Fındık Mitingi düzenleyen CHP, 24 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te düzenlenecek olan Fıstık Mitingi için hazırlıklarına devam ediyor. CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, mitingin koordinasyonu için Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Ayhan Barut, İlhami Özcan Aygün, Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile birlikte Gaziantep'te.

Adem, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" hakkında CHP Gaziantep İl Başkanlığında değerlendirmelerde bulundu. Adem, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin iki yıldır ekemediği tarlayı ellerinden alınıp kimlere verileceği bilinmiyor. Bu yasa kabul edilemez. Siz doğru bir planlama yapmış olsaydınız, çiftçilerimiz ürettiği tarımsal ürünlerden para kazanmış olsaydı tarlalarını iki yıl üst üste ekemiyor olmayacaklardı. Maalesef yaptığınız planlamalar, uygulamalar; kabul edilebilir uygulamalar değildir. Resmen çiftçinin arazisine el koyuyorsunuz ve hangi büyük şirketlere peşkeş çekileceği bilinmiyor. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Desteklemelerinizi, planlamalarınızı doğru vermiş olsaydınız bugün çiftçilerimiz ürettiği her üründen para akazanıyor olurdu ve tarlalar iki yıl boş kalmazdı. Çiftçilerimiz para kazanmadığı, maliyetler altında ezildiği için üretimden kaçıyor. Bunun sorumlusu çiftçiler değil, sizin uyguladığınız tarım ve ekonomi politikalarıdır.

"Bu uygulamalardan derhal vazgeçip çiftçinin hak ettiği koşullarda yaşamasını sağlayacak planlamalar yapın"

Bu uygulamalardan derhal vazgeçip çiftçinin hak ettiği değeri, ülkemizde hak ettiği koşullarda yaşamasını sağlayacak planlamalar yapın öncelikle. Biz bu uygulamaya şiddetle karşıyız. Çiftçiler bu yıl kara bir yıl yaşıyor. Ürettiği her türlü tarımsal üründen para kazanamaz oldu. Görüyoruz, her yerde çiftçi eylemleri yapılıyor. Para kazanmış olsalardı, ekonomik koşulları düzgün olmuş olsaydı bugün çiftçilerimiz mutlu olurdu. Bakın, Gaziantep'teyiz, Fıstık Mitingi yapacağız. Fıstıkçılarımız ağlıyor. Ayçekirdekçileri ne olacağını bilmiyor, fiyat belli değil. Pamuk önümüzdeki aylar içerisinde toplanmaya başlanacak, pamuk fiyatı belli değil. Buğdaydan zarar etti. Karpuzdan zarar etti. Kavundan zarar ediyor. Çiftçi ürettiği her üründen zarar ederken siz uygulanamaz olan bu yasayı onaylamış oluyorsunuz. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Önce düzgün tarımsal üretim politikalarını belirlemeniz gerekir."