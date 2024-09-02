CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek\'ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı\'na tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyelerin SGK borçlarına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Binbir yolla çarpıtıp 'Borçların peşine düştük' demeye devam edeceğinize, belediyelere olan borçlarınızın gereğini yapın. Tüm belediyelerimiz hakkı olan ödemelerini almak için harekete geçecektir"" ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyelerin SGK "borçlarının peşine düştüklerini" açıkladığını belirterek, "Önce siz belediyelere olan borcunuzu ödeyin" dedi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Binbir yolla çarpıtıp 'Borçların peşine düştük' demeye devam edeceğinize, belediyelere olan borçlarınızın gereğini yapın. Bilindiği üzere, sağlık hizmet sunucuları tarafından genel sağlık sigortası kapsamında bulunan hastaların yararlanması sonucunda oluşturulmuş olan faturalar, MEDULA sistemi aracılığıyla SGK'ye iletilmekte ve bu kurum tarafınca yapılan kontroller doğrultusunda geri ödemeler gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 'Hizmet basamakları ve sevk zinciri' başlıklı 70'inci maddesi gereğince, sağlık hizmeti sunucularının birinci, ikinci ve üçüncü¨ basamak olarak basamaklandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılan birinci, ikinci ve u¨çu¨ncu¨ basamak sağlık hizmeti sunucularının tanımları ise Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yapılmaktadır.

Söz konusu alanda, SUT ile yapılan düzenlemeler ise aşağıda belirtilmiştir: 2008 Yılı SUT ile Belediyelere ait semt poliklinikleri Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılmadığından (2) numaralı madde kapsamında sayılmamıştır. 2009 yılında Danıştay bu düzenleme için yürütmeyi durdurma vermiş, SGK da o yıl 2009/88 sayılı genelge ile '…belediyelere ait semt polikliniklerinin sunmuş oldukları sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir u¨cret talep edilemeyecek olup bu birimlerde görevli hekimler tarafından, SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanacaktır' açıklamasını yapmıştır. Sonrasında, SUT'da yapılan değişiklikle, sağlık hizmet sunucuları arasında, 'Belediyelere ait poliklinikler' birinci basamak olarak 'Kamu kurumlarına ait ağız ve diş sağlığı hastaneleri' ile 'Kamu kurumlarına ait olup Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan hastaneler, tıp merkezleri ve dal merkezleri' ve 'Kamu kurumlarına ait diyaliz merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, hiperbarik oksijen tedavi merkezleri, tıbbi laboratuvarlar gibi müstakil olarak ruhsatlandırılan tanı ve tedavi merkezleri' ikinci basamak olarak sayılmıştır.

"SUT kapsamındaki bedellerin ödenmesi zorunludur"

Nitekim, MEDULA sistemine de belediye sağlık hizmet sunucularının veri girişine ilişkin sistemde değişiklik yapılmış ve 2018 yılında da SGK tarafından bu durum duyurulmuştur.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde, SUT'un 5.2'nci maddesi gereğince sağlık hizmet sunucu olarak verilen hizmetlerin SGK'ye faturlandırılması ve buna ilişkin SUT kapsamındaki bedellerin ödenmesi zorunludur. Tüm belediyelerimiz hakkı olan ödemelerini almak için harekete geçecektir."