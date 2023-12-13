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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı'na sorular yöneltti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı'na sorular yöneltti

CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Tayfun Kahraman'ın hangi suçtan ceza aldığını ve kızı Vera'dan neden uzak tutulduğunu Adalet Bakanı'na sordu.

13.12.2023 - 10:22,  Güncelleme: 10:26
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CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Sayın Yılmaz Tunç, Tayfun Kahraman'ın hangi fiili suç teşkil etmektedir? Tayfun Kahraman hangi fiili sebebiyle 18 yıl hapis cezası almıştır? Tayfun Kahraman hangi fiili sebebiyle, hangi deliller sebebiyle kızı Vera'dan uzak tutulmaktadır?" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Gezi tutsaklarından Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'ın çağrısına destek vererek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Tayfun Kahraman'ın hangi fiilinin suç teşkil ettiğini sordu.

Meriç Demir Kahraman dün, sosyal medya hesabında; " Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Yargı Birimleri' Türk Milleti Adına aldığı kararlarda Tayfun Kahraman, hangi fiili nedeniyle kızımız Vera'dan 18 yıl mahrum kalmak zorundadır, hangi fiili suç teşkil etmektedir; bunu Türk Milletine, bana, Vera'ya ve Tayfun'a izah etmek ve belgelendirmekle yükümlüdür" mesajını paylaşmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, şunları söyledi:

"Şehir plancısı Tayfun Karaman hakkında Gezi Davası sonucunda 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Fakat ilginç bir durum var ki burada, herhangi bir mahkeme kararında herhangi bir kişi hakkında ceza verilebilmesi için hangi fiilinin suç teşkil ettiğinin gösterilmesi, delillerle bu durumun desteklenmesi gerekiyor.

Kendisinin eşi, aynı zamanda şehir plancısı olan Meriç Demir Kahraman'ın bir sorusu var, bir çağrısı var Adalet Bakanı'na. Biz de bu çağrıyı tekrarlıyoruz. Bu çağrıyı destekliyoruz ve bizler de soruyoruz:

Sayın Yılmaz Tunç, Tayfun Kahraman'ın hangi fiili suç teşkil etmektedir? Tayfun Kahraman hangi fiili sebebiyle 18 yıl hapis cezası almıştır? Tayfun Kahraman hangi fiili sebebiyle, hangi deliller sebebiyle kızı Vera'dan uzak tutulmaktadır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı\'na sorular yöneltti
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı'na sorular yöneltti - Son Dakika
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