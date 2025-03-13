CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi makamında ağırladı.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Eskişehir temasları kapsamında Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ataç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe ve beraberindeki heyete, ilçede hayata geçirilen çalışmalar ile Uluslararası Şiir Buluşması, Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Pişmiş Toprak Sempozyumu'na ilişkin bilgi verdi.

Misafirperverliğinden dolayı Ataç'a teşekkür eden Karatepe ise "Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sizlerin her alanda olduğu gibi sanata ve sanatçıya destek olmanız da ayrıca sevindirici" dedi.

Başkan Ataç, Karatepe ve beraberindeki heyete Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı.

Ziyarette Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri yer aldı.