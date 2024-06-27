CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının ilk duruşmasını takip edecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının ilk duruşmasını takip edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının ilk duruşmasını takip edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve motorlu kurye Ata Emre Akman'ın cinayeti davasının ilk duruşmasını takip edeceğini açıkladı. Akman, 11 Mayıs 2024'te Balıkesir'de 17 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bağcıoğlu, adaletin en kısa sürede sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gereken adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

27.06.2024 18:19
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının 28 Haziran Cuma günü Balıkesir Adliyesi'nde görülecek ilk duruşmasını takip edecek.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve motorlu kurye Ata Emre Akman, 11 Mayıs 2024'te, Balıkesir'de 17 yaşındaki saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Ata Emre Akman cinayeti davasının ilk duruşması, yarın Balıkesir Adliyesi'nde görülecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ilk duruşmayı takip edeceğini açıkladı. Bağcıoğlu, "Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımların atılması ve adaletin en kısa sürede sağlanması gerekmektedir. Ata Emre Akman'ın ailesinin ve tüm Türkiye'nin adalet beklentisi bizim de beklentimizdir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının ilk duruşmasını takip edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ata Emre Akman cinayeti davasının ilk duruşmasını takip edecek - Son Dakika
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