CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri gemilerin deprem bölgesine intikali konusunda değerlendirme yaptı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında kullanılan askeri gemilerle ilgili değerlendirme yaptı. Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, " İspanya'dan Juan Carlos gemisi ile Foça'dan çıkarma gemilerimizin aynı gün deprem bölgesine intikali; afet durumuna yönelik planlama, hazırlık, koordinasyon ve inisiyatif konusunda özel tedbirler alınmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca 6 Şubat gibi yıkıcı ve büyük afetlerde, TCG Anadolu gibi üstün kabiliyetlere sahip unsurların da kullanılması gerekiyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Depremden Alınan Derslere Deniz Perspektifinden Bakış" başlıklı bir açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun X hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"DÜNYA STANDARTLARINDA EŞİ OLMAYAN ÇOK YÜKSEK BİR SEVİYEDİR"

"6 Şubat 2023 depreminden sonra İspanyol gemisi Juan Carlos (TCG Anadolu ile aynı sınıf) İspanya güneyinden İskenderun bölgesine 8 Şubat'ta ulaştı (çok hızlı reaksiyon). Bayraktar ve Sancaktar gemilerimiz ise Foça'dan hareketle aynı gün -8 Şubat'ta- İskenderun bölgesine vardı. Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmeyen İstanbul, Derya veya Pirireis gibi gemilerimizi tören geçişi vb. faaliyetlerde kullandık ama o dönem Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmemiş olan Anadolu gemisini depreme destek için görevlendirmedik. Türk Deniz Kuvvetleri'nin herhangi bir gemisi (onarımdakiler hariç) en geç 1 saat içinde göreve hazır olacak yüksek harekat, personel ve teknik kabiliyete sahiptir. Bu belki de dünya standartlarında eşi olmayan çok yüksek bir seviyedir.

"6 ŞUBAT GİBİ YIKICI AFETLERDE, TCG ANADOLU GİBİ ÜSTÜN KABİLİYETLERE SAHİP UNSURLARIN DA KULLANILMASI GEREKİYOR"

Alınan dersler: İspanya'dan Juan Carlos gemisi ile Foça'dan çıkarma gemilerimizin aynı gün deprem bölgesine intikali; afet durumuna yönelik planlama, hazırlık, koordinasyon ve inisiyatif konusunda özel tedbirler alınmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca 6 Şubat gibi yıkıcı ve büyük afetlerde, TCG Anadolu gibi üstün kabiliyetlere sahip unsurların da kullanılması gerekiyor (arama/kurtarma/destek helikopterleri için seyyar üs, ilave gelişmiş seyyar hastane, ulaşılamayan yerlere çıkarma araçları ile denizden destek/tahliye imkanı, halka moral-motivasyon ve güven verme vb.)."