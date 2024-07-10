CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Fahrettin Koca'nın 'şehir hastaneleri' itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Fahrettin Koca'nın 'şehir hastaneleri' itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacak

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'şehir hastaneleri' itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Şahbaz, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ne davet ederek, sağlıkta yaşanan sorunları hatırlattı ve görüşmek istediklerini belirtti.

10.07.2024 14:10
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "şehir hastaneleri" itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ANKA Haber Ajansı'na açıkladı. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ne davet eden Şahbaz, "Fahrettin Koca'yla 2 defa görüşmemiz oldu. Kemal Memişoğlu'yla görüşmeyi planlıyoruz. Fakat daha önce biz Sağlık Bakanlığı'na iki kez ziyarete gittik.  Bu defa Bakanı partimize bekliyoruz, kapımız açık. Tabii ki görüşmek istiyoruz" dedi.

Zeliha Aksaz Şahbaz, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "şehir hastaneleri" itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, Koca'nın bakanlık dönemini "başarısız" buldu. CHP'li Şahbaz, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Rize'deki "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz" açıklamasına, sağlıkta yaşanan sorunları hatırlatarak, "Bunlar mı dünyanın en iyi sağlık hizmetidir?" diye sordu. Şahbaz, Memişoğlu'nu CHP'ye davet etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP'li Şahbaz, Fahrettin Koca'yla iki kere görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu görüşmelerimizde ilkinde deprem bölgesiyle ilgili olan inceleme gezimiz sırasındaki tespitlerimizi paylaştık. Gerçekten deprem bölgesi çok kötüydü. İkinci görüşmemizde de sağlık sistemindeki aksaklıkları paylaştık. Fahrettin Koca 2018 yılından beri Sağlık Bakanı olarak görev yapıyordu. Pandemi döneminde de zorlu bir süreçte sağlık bakanlığı yaptı. Fakat bu dönemde 3 maskeyi dağıtamayan, sağlık verilerini saklayarak halkımızın sağlık konusundaki hassasiyetiyle oynayan  ve 3 dolara alınabilecek bir aşıyı yandaş firmadan 12 dolar civarında alarak çok büyük kamu zararına uğratan, başarılı bir bakanlık dönemi yaşanmadı. Devletin kesesinden kuruş çıkmayacak denilen Şehir hastanelerinin adeta bir kara deliğe dönüştüğünü de gider ayak itiraf etti. Bu konuda suç duyurusunda bulunacağız."

"Sağlık hizmeti ticari bir metaya dönüştü"

Fahrettin Koca'nın bakanlık dönemini "başarısız" olarak değerlendiren Şahbaz, "Koca, halkımızın sağlığıyla övüneceği yerde 'şehir hastanelerinde milyonlarca insanımızın muayene olduğu ve tedavi olduğu yönünde övünerek adeta hasta garantili şehir hastanelerinin ne kadar çok hasta baktığıyla, halkımızın ne kadar hastalandığıyla' övünen Sağlık Bakanı olarak tarihe geçti. Bu nedenlerle de Fahrettin Koca'nın dönemini başarılı bir dönem olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'nin sağlık sorunları, Sağlık Bakanı değişimiyle çözülmenin çok ötesine geçmiş durumdadır. 2003 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm programıyla artık herkesin ulaşabileceği nitelikli sağlık hizmeti olmaktan çıkmış, ticari bir metaya dönüşmüş durumdadır" dedi.

"Bunlar mı dünyanın en iyi sağlık hizmetidir?"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Rize'de yaptığı, "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Şehir hastaneleri Türkiye'nin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı. Çok önemsiyoruz" açıklamasını hatırlatan Şahbaz, şöyle konuştu:

"Memişoğlu'nun açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'deki sağlık hizmetlerini Dünya'nın en iyisi olduğu kanısına  nerden vardıklarını merak ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü bir muayeneyi 20 dakika olarak tanımlarken ülkemizde bu 5 dakikaya hatta daha aşağıya indirildi. MHRS sisteminden bulunamayan randevular ve aylar süren tettik randevuları... Bunun sonucunda da tedaviye ulaşamadığı için, sağlık hizmetine ulaşamadığı için, sağlığını kaybeden uzamış vakalar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bunlar mı dünyanın en iyi sağlık hizmetidir? Bulunamayan ilaçlar, piyasadan çekilen ilaçlar, ilaç bulunsa da yüksek katkı payları nedeniyle halkımızın ödemek zorunda kaldığı yaşadığı mağduriyetler... Sağlıkta yaşanan şiddet olgusu, mesai ücretlerini alamayan sağlık çalışanlarımız... 120 bini aşan beyaz kod uyarısıyla mı biz bu kadar tırmanan sağlıkta şiddetle mi en iyi sağlık hizmetini mi veriyoruz dünyada? Bunları sorgulamak gerekiyor."

Şahbaz,  "Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelerin bedellerinin çok üzerinde bir maliyet çıkartılarak kamu zararı oluşturulmak istendiği ve buna itiraz eden 23 mimar/mühendisin taşra hastanelerine sürülerek bu uygulamaların gölgelendiği yönünde iddialar var. Sayın bakan bu iddialar doğru mudur? Doğruysa ne yapmayı planlıyorlar?" diye sordu.

Bakanı CHP'ye davet etti

Zeliha Aksaz Şahbaz, bakan Memişoğlu'nu CHP'ye davet ederek, "Fahrettin Koca ile 2 defa görüşmemiz oldu. Kemal Memişoğlu'yla görüşmeyi planlıyoruz. Fakat daha önce biz Sağlık Bakanlığına iki kez ziyarete gittik. Bu defa bakanı partimize bekliyoruz, kapımız açık. Tabii ki görüşmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Fahrettin Koca'nın 'şehir hastaneleri' itirafı hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

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