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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi.

Şahbaz, Gaziantep'te partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde büyük bir yıkım yaşandığını ifade eden Şahbaz, "Yaşanılan depremlerde tüm Türkiye acı hissetti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Şahbaz, deprem bölgelerinde sağlık, çevre ve barınma gibi sorunların yaşandığını savundu.

Deprem zamanı Hatay'a gittiklerini ve çok büyük bir yıkım gördüklerini aktaran Şahbaz, "Deprem bölgelerinde halen yaraların sarılmadığına, insanlarımızın konteynerlerde yaşadığına maalesef tanık olduk. Deprem bölgelerinde kapsamlı çalışma yapmak istedik. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman'a gittik. Bugün de Gaziantep'e geldik. Kilis ve Hatay'a da gideceğiz. Oraları da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu ve partililer katıldı.