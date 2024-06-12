CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek Burdur'da yaşanan diyaliz skandalı, aşılar ve sağlık hizmetlerinin durumu hakkında konuştu. Görüşmede, sağlık çalışanlarının koşulları, hastanelerin önemi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için adımların atılması gerekliliği ele alındı.

12.06.2024 13:43
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Şahbaz, " Burdur'da yaşanan ve üç hastanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan diyaliz skandalının nedenleri ve gelişmeler konuşuldu. HPV ve Menenjit aşılarının Ulusal Aşı Takvimi'ne alınması, Tip 1 diyabetli çocuklara sensörlerin ivedi olarak sağlanması gerekliliği ele alındı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman'dan oluşan bir heyetle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı TBMM'de ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'deki sağlık sisteminin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Görüşme sonrası yazılı açıklama yapan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile yapılan bu detaylı görüşme, sağlık hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha göstermiştir. Görüşmede, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından, özlük haklarına, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı. Burdur'da yaşanan ve üç hastanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan diyaliz skandalının nedenleri ve gelişmeler konuşuldu. Boğmacadan ölen çocukları, aşı tereddütü ve aşı reddinin azaltılması için bir eylem programına duyulan ihtiyacı, HPV ve Menenjit aşılarının Ulusal Aşı Takvimi'ne alınması, Tip 1 diyabetli çocuklara sensörlerin ivedi olarak sağlanması gerekliliği ele alındı. Kent merkezlerindeki hastanelerin sağlık hizmetine ulaşmadaki önemi ve kamudaki tasarruf tedbirlerinden dolayı sağlık hizmetlerinin olumsuz etkilenmemesi gerektiğini de vurguladık. Sayın Bakan'a samimi karşılaması ve gerçekten verimli bir görüşme yaptığımız için teşekkür ediyorum. Görüşmenin, sağlık sisteminde iyileşmelere ve her vatandaşımızın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasına yönelik somut adımlar atılmasına vesile olacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Görüştü - Son Dakika
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