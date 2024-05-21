CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Türkiye\'deki Obezite Artışına Dikkat Çekti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Türkiye'de obezite artışına dikkat çekerek, önlem alınması konusunda uyardı. Aksaz Şahbaz, "Acil harekete geçilmezse, obez bir nesille karşı karşıya kalacağız. Hükümetin bu konuda harekete geçmesi şart. Şu anda harekete geçer, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden kalıcı politikalar hayata geçirirsek bu sarmaldan kurtulabiliriz" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, bugün yaptığı yazılı açıklamada artan obezite riskine dikkat çekti. Özellikle okul çağındaki çocuklarda obezitenin oldukça yüksek seviyelere ulaştığını kaydeden Şahbaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı. Şahbaz, kalitesiz beden eğitimi derslerinin bir kenara bırakılarak çocukları harekete, spora ve aktif yaşama teşvik edecek politikalara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Aksaz Şahbaz, "Türkiye'de obezite artık çocuk ve gençleri de esir almış durumda. Önümüzdeki on yıl içinde obezite kaynaklı kronik hastalıkların tedavi maliyetleri ülke bütçesini aşabilir. Bu, ciddi bir halk sağlığı krizidir" uyarısı yaptı.

Aksaz Şahbaz açıklamasında şunları dile getirdi:

" Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, 15 yaş üstü nüfusun yüzde 20,2'si obez. Kadınlarda bu oran yüzde 23,6 iken erkeklerde yüzde 16,8. Ayrıca kadınların yüzde 30,9'u, erkeklerin ise yüzde 40,4'ü obezite öncesi aşamada bulunuyor. Çocuklarımız besin değeri düşük, kalorisi yüksek gıdalarla büyütülüyor. Acil harekete geçilmezse, obez bir nesille karşı karşıya kalacağız.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, küresel ölçekte 1 milyardan fazla insan obez. Obezite artık bir pandemi olarak kabul ediliyor. Türkiye ise bu alanda oldukça kötü bir tabloyla karşı karşıya. Ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi'nde obezite sıklığının en yüksek olduğu ülke konumunda. OECD ülkeleri arasında da erkeklerde ikinci kadınlarda ise birinci sırada yer alıyoruz. Sağlıklı beslenmeyi teşvik edecek bir tarım ve besin zinciri sistemine ihtiyacımız var. Hükümetin de bu konuda harekete geçmesi şart.

Obezite sarmalı önümüzdeki yıllarda ülkemizi daha da büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Ancak şu anda harekete geçer, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden kalıcı politikalar hayata geçirirsek bu sarmaldan kurtulabiliriz. Geleceğimiz ve çocuklarımızın refahı için bu mücadeleyi vermek zorundayız. Hep birlikte el ele verirsek, obeziteyi yenebiliriz. Bunun için gereken tüm irade ve kararlılığa sahibiz. Yarınlarımız için bu savaşı kazanmalıyız."