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CHP Genel Başkanı Nikah Töreninde

CHP Genel Başkanı Nikah Töreninde

Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın nikahında hazır bulundu.

05.10.2024 21:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın nikah törenine katıldı.

Bir süredir öğretmen Asiye Kandoğmuş ile nişanlı olan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın nikahı, Florya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı. Nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve çok sayıda davetli katıldı. Nikahı kıyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Özel'in Hatay'a gideceğini bu nedenle çiftin nikah saatlerini öne çektiklerini belirtti. İmamoğlu, çiftin nikahını kıyarken, damat Avcılar Belediye Başkanı'na "Evet derken bağır, bir daha bağıramayacaksın" diyerek espri yaptıktan sonra, "Ömür boyu mutlu olmanız koşulu ile nikahınızı kıyıyorum" dedi.

Genel Başkanı Özgür Özel de, "Partisine, ülkesine bu kadar bağlı olan arkadaşımızın eşine de sıkı bağlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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