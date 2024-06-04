CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya\'yı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yeni seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etmesi planlanıyor. Özel ve CHP heyeti, AYM Başkanı Özkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Özel'in sonraki ziyaretleri ise Yargıtay ve Danıştay'a olacak.

04.06.2024 12:25
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HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni seçilen Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı bu hafta ziyaret edeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hafta, 31 Mart'ta AYM'de yapılan seçimle 15 üyeden dokuzunun oyunu alarak başkan seçilen Kadir Özkaya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Özel ve CHP heyeti, AYM Başkanı Özkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel'in yargının başında bulunan kurumların başkanlarına ziyaretleri sürecek. Özel'in sonraki ziyaretleri; seçimleri 37 turda tamamlanan ve sonucunda Ömer Kerkez'in başkanı olduğu Yargıtay ve mevcut Başkan Zeki Yiğit'in yeniden seçildiği Danıştay'a olacak. Parti kurmayları ziyaretlerin çerçevesinin yargının başındaki isimlere bir "tarafsız kalın" ve "mesleğiniz hangi etik çerçeveyi gerektiriyorsa ona bağlı kalın" daveti olacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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