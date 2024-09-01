CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Balıkçıların sorunlarının çaresi Denizcilik Bakanlığı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Balıkçıların sorunlarının çaresi Denizcilik Bakanlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Balıkçıların sorunlarının çaresi Denizcilik Bakanlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, balıkçıların sorunlarının çözümünün Denizcilik Bakanlığının kurulması olduğunu belirtti. Özel, balıkçıların sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten mekanizmaların zayıf olduğunu ifade etti.

01.09.2024 04:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, balıkçıların sorunlarının çaresinin Denizcilik Bakanlığının kurulması olduğunu belirterek, "Üç tarafı denizlerle çevrili ve Marmara Denizi gibi dünyanın en kıymetli iç denizine sahip ülkemizde bir denizcilik bakanlığı yok. Denizcilik Bakanlığı olmadığı için balıkçıların sorunlarını dinleyen, çözüme kavuşturacak mekanizmalar çok zayıf ve hantal kalıyor." dedi.

Özel, Rumelifeneri Mahallesi Balıkçı Barınağında "Balık Av Sezonu Açılışı"na katıldı.

Açılışta konuşan Özel, balıkçıların sorunlarını bildiklerini ve iktidara geldiklerinde bu sorunları çözeceklerini söyledi.

Bilinçli avlamanın önemine dikkati çeken Özel, Mecliste balıkçılık araştırma komisyonu kurduklarını ve bu komisyonun çok önemli çalışmalar yaparak, bir rapor hazırladığını belirtti.

Özel, bu rapor sayesinde balıkçıların sorunlarına ilişkin çok önemli bir adım atıldığını aktararak, balıkçılığın resmiyette bir meslek olarak tanımlanmamasının önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Balıkçıların da sosyal güvenceye sahip olmaları gerektiğine işaret eden Özel, "Balıkçılara yapılan destekler var ama çok yetersiz, bu desteklerin arttırılması gerekiyor. Yine liman ve iskelelerin fiziki sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Türkiye'de çözülmesi gereken birçok sorun var ama kimse üzülmesin hepsinin çaresi var. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin aradığı güvenli limandır. Zor günlerden kurtulmak için ve yeniden çok daha güçlü bir şekilde yelkenlere rüzgarı doldurmak için Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Sezonun açılışı hayırlı olsun. Vira bismillah diyoruz. Bereketli olsun." diye konuştu.

Dualarla yeni av sezonun açılışının ardından Özel, bir balıkçı teknesiyle denize açıldı.

"Çare bir denizcilik bakanlığının kurulması"

Dönüşte gemide gazetecilere açıklama yapan Özel, "Av yasakları bitti. Bütün bir yazı bu geceye hazırlıkla geçiren, ekmeğini denizden çıkaran kardeşlerimizle birlikte denize açıldık. Hep beraber vira bismillah dedik. Bundan sonra kazançlarının bol ve bereketli olmasını diledik. Geçen sene burada 8-9 metrelik dalgaların yarattığı büyük bir yıkım olmuştu. 'Onarılmaması durumunda gelecek sene büyük bir felaket olur.' diyorlar. Artık balıkçı, kendisine gerçekten sahip çıkılmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, balıkçıların birçok sorunu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barış Karadeniz milletvekilimizin önerisiyle Mecliste kurulan komisyon aslında neler yapılması gerektiğini tek tek sıraladı. İş bunları uygulamakta. Maalesef hükümet bunları uygulamadığı için ciddi sıkıntılar var. Çare bir Denizcilik Bakanlığının kurulması. Üç tarafı denizlerle çevrili ve Marmara Denizi gibi dünyanın en kıymetli iç denizine sahip ülkemizde Denizcilik Bakanlığı yok. Denizcilik Bakanlığı olmadığı için balıkçıların sorunlarını dinleyen, çözüme kavuşturacak mekanizmalar çok zayıf ve hantal kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk atanan bakanlar kurulunda Denizcilik Bakanı olacak. Balıkçıların sorununu her daim birinci gündemi yapacak. Biz bu ülkede balıkçıların yüzünü güldürürsek onlar da hepimizin yüzünü güldürür. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Balıkçıların sorunlarının çaresi Denizcilik Bakanlığı - Son Dakika

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