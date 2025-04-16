CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde Miting Düzenledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü\'nde Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde düzenlediği mitingde darbelere karşı demokrasi mücadelesinin önemine değinerek, Ekrem İmamoğlu’nun partisinin tek seçeneği olduğunu vurguladı. Özel, gündemdeki yargı uygulamalarını eleştirerek, gizli tanık ifadeleriyle kimsenin tutuklanamayacağını belirtti.

16.04.2025 23:47  Güncelleme: 23:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde düzenlediği mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Bu eylem, darbecilere karşı demokratların eylemidir. Ramazan'da kul hakkı yiyenlere karşı muhafazakar demokratların, Türkiye'yi güçsüzleştiren, güçlü bir Türkiye yerine onu dünyada yalnızlaştıranlara karşı milliyetçi demokratların, toplumsal barışı bozanlara karşı Kürt demokratların, adaleti ayaklar altına alanlara, ekonomimizi yerle bir edenlere karşı sosyal demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların, bu ülkeyi seven herkesin birlikte mücadelesidir bu ve Beylikdüzü o fotoğrafın ilk çekildiği yerdir. Bu akşam da en güzel görüldüğü yerdir. Elbette 19 Mart darbesini hep beraber püskürttük. Ama karşımızda bir cunta var. Buna karşı dimdik ayakta duracağız. O cuntayı dağıtana, Ekrem Başkan'ı alana, seçim sandığını getirene kadar durmayacağız. Bize soruyorlar, 'B planınız var mı? C planınız var mı?' diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin A plan da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur. Madem ki 1 milyon 750 bin Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin yüzde 95'i sandık başına gitmiş ve iradesini Ekrem İmamoğlu'dan yana koymuştur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur. Onu alıp getirmek, aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere, durmamak üzere yola çıkmışızdır" dedi.

Özel, "Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı, 'İmamoğlu suçsuzsa beraat etsin, suçluysa ceza alsın' dedi. Bugün Ekrem Başkan da bir değerlendirme yaptı, 'Bu açıklamayı önemsiyorum' dedi. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak açıklamayı önemsiyorum ve ekliyorum: Gizli tanık ifadeleriyle kimse tutuklanamaz. Bu hem Anayasa Mahkemesi'nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık, net ve istikrarlı kararıdır. O zaman Ekrem İmamoğlu, o zaman Murat Çalık, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, partilerin genel başkanları neden tutuklu? 'Hakkında iddialar var' diyorlar. O zaman 'Hodri meydan' diyoruz. Hepimizi tek tek yargılayın. Hiçbir korkumuz yok. Buradan Sayın Bahçeli'ye önce şunu hatırlatayım. Biz diyoruz ki, 'Gelin 86 milyonun önünde soruları TRT'de sorun. Yargılamayı TRT'den canlı yapın. Cevaplarını da duyun" dedi.

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Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Özgür Özel, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde Miting Düzenledi - Son Dakika

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