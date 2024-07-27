CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Yıldırım'da Üye Katılım ve Rozet Takma Törenine Katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Yıldırım'da Üye Katılım ve Rozet Takma Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Yıldırım'da düzenlenen üye katılım ve rozet takma törenine katıldı. Özel, seçimlerde CHP'nin ışıklarının sabaha kadar yanacağını ve ülkenin bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı tarafından yönetileceğini söyledi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Meclisini yeniden güçlendireceklerini belirtti.

27.07.2024 00:23
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HABER: NİSANUR YILDIRIM/KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Yıldırım'da üye katılım ve rozet takma törenine katıldı. Özel, "Size söz veriyorum ilk seçimlerde, CHP'nin 81 il binasının, 973 ilçe binasının ve Genel Merkezinin ışıkları sabaha kadar yanacak. Bu ülkeyi gelecek seçimlerden sonra bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı yönetecek. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Meclisini yeniden güçlendireceğiz" dedi.

CHP Bursa Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım ve rozet takma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yıldırım ilçesinde 600 kişinin CHP'ye katıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün Yıldırım'da 600 kişi koştu, baba evine geldi. Önünde durmadı kimse, 'Niye gelmedin daha önceden?' demedi, 'Niye gitmiştin?' demedi. 'Buyur gel yerin bu baba evinin başköşesidir' dedi. Çünkü bu baba evinin tapusu hiçbirimizde değil. İkisinde de yok, ben de de yok, Kemal Bey de de yoktu. Bülent Ecevit'in de değil bu evin tapusu, İsmet Paşa'nın da. Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun için bütün anketler, çalışmalar gösteriyor ki, bu ülkede Atatürk sevgisi, ona minnet, Cumhuriyetin kurucu babalarına, kurucu kadrolarına minnet yüzde 95'in üzerindedir. O yüzden Atatürk'ü sevenler, Atatürk'ün kurduğu partiyle birlikte yollarına devam ederlerse, bu yol kutlu bir yoldur, bu yol onurlu bir yoldur, bu yol 47 yıldır birinci parti olmayan, yıllardır iktidar olmayan ama çıkar için, para için, tayin için, terfi için, ihaleler için değil; vatan için, millet için, bayrak için bir arada duranların yoludur. Buradakiler bu partinin üyeleri kendilerini değil, vatanlarını, kendi evlatları kadar başkalarının evlatlarını düşünürler."

"100 yıl öncesinde olduğu gibi bu memleketi bir kere daha kurtaracağız"

CHP Lideri Özel ilk seçimde memleti kurtaracaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer bu iş, hep beraber olacak. Son gece yatarken 'yarın acaba ne olacak' diye düşünmeyeceğiz. Seçimi aylar öncesinden, yıllar öncesinden garanti edeceğiz. Bunun yolu, her birimizin bu inançta, bu azimde olmasıdır. Aramızdaki kardeşliği pekiştirmeli, mesafeleri daraltmalı, omuz omuza vermeli, kol kola girmeli, partinin başarısı için hep birlikte yılmadan çalışmalıyız. Küskünlüklere, kırgınlıklara, kızgınlıklara, kişisel beklentilere feda edilecek bir dönemde değiliz. 100 yıl önce düşmanı kovup bu ülkeyi kuranlar kolay şartlarda değildiler. Çocuklarının işi, kendilerinin aşı, gelecekle ilgili kaygıları, bugünkü ile kıyaslanmayacak durumdaydı. Onlar canlarını ortaya koydular, onlar hayatlarını ortaya koydular. Önümüzdeki en fazla dört yıl ama belki bir yılı bile bulmadan, önümüze gelecek ilk sandıkta 100 yıl öncesinde olduğu gibi bu memleketi bir kere daha kurtaracağız, demokrasiyi bir kez daha kuracağız. Elbette servet düşmanı değiliz ama birileri yedi değil 77 değil 7 bin 777 sülalesine yetecek varlıklara sahipken birilerinin çocuklarına, torunlarına yoksulluğu miras bırakmasını da kabul edemiyoruz. Onun için hep beraber önce seçimi kazanacağız. Sonra o sonuçlara göre iktidarı değiştireceğiz. Sonra kurduğumuz iktidarla bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Siz başardığınızda Türkiye başaracak, siz kazandığınızda Türkiye kazanacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Yıldırım'da Üye Katılım ve Rozet Takma Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Yıldırım'da Üye Katılım ve Rozet Takma Törenine Katıldı - Son Dakika
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