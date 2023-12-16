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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe görüşmeleri için Saadet Partisi'ne destek veriyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe görüşmeleri için Saadet Partisi'ne destek veriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı Saadet Partisi'nde görevlendirerek bütçe görüşmeleri boyunca destek olacaklarını belirtti. Özel, Saadet Partisi'nin kürsü haklarını kaybetmemesi için bir fedakarlık yapacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe görüşmeleri için Saadet Partisi\'ne destek veriyor
16.12.2023 - 22:19,
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi TBMM Grubu'nun sayı şartını Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından kaybetmesi üzerine, bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için Kütahya Milletvekilleri Ali Fazıl Kasap'ı Saadet Partisi'nde görevlendirdiklerini belirtip, Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen CHP Gençlik Kolları üyeleri toplantısı için kentte geldi. Özel, gençlik kolları başkanları ile Manisa şehir turu düzenledi. Manisa'nın tarihi camilerini gezen Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Saadet Partisi TBMM Grubu'nun sayı şartını Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından kaybetmesi üzerine CHP Grubu'nun aldığı kararı değerlendirdi. Özel, Hasan Bitmez, hepimizin çok sevdiği çok değerli bir siyaset arkadaşımızdı. Maalesef bütçede ilk konuşmasını yaparken, konuşmasını tamamladı ve düşerek bir kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen de kurtulamadı. Hem Meclis'teki törene katıldık hem İstanbul'daki cenaze törenine katıldım. Buradan bir kez daha hem ailesine, Saadet Partisi'ne, TBMM'ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Hasan Bitmez hayatını kaybedince iç tüzük gereğince 20 olan grup sayısı 19'a düştü ve Saadet Partisi grubunun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hasan Bitmez sözünü bitirip düşünce 19 kişiye inen grupta eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü

El ele Hasan Bitmez'in o son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekili ile bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11.00'e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik. 11.00'de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak.

'CHP, KÜRSÜ HAKKINI SAVUNUR'

Özel, Bu konu ile ilgili Sayın Temel Karamollaoğlu ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi de yapmıştık. Kendisi CHP'nin cenaze törenlerine katılması ve süreç boyunca gösterdiği dayanışma ile ilgili teşekkür etmişti. Gruplarının düştüğünü de nezaket ile hatırlatmıştı. Biz de üzerimize düşeni yapacağımızı söylemiştik. CHP, kürsü hakkını savunur. CHP, muhalefet hakkını savunur, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi'ne çeşitli katılımları olabilecekleri diğer partiler ile iş birliği yaparak yeniden grup kuracağı sayıyı tuttururlar. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumundayım diye konuştu.

Kaynak: DHA
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