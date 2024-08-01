CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay'ın tahliye edilmesini ve milletvekili yemini etmesini talep etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu kararının yayınlanmasının ardından X hesabından "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. AYM'nin verdiği "milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde" kararına dikkat çeken Özel'in paylaşımı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir."