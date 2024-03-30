CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkeş\'teki Kazada Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı Diledi

Kayseri'de 31 Mart Yerel Seçimlerinde 5 bin 560 kolluk kuvveti görev yapacak

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.