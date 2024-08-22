CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları MYK Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları MYK Toplantısına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları MYK Toplantısına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları MYK toplantısına katıldı. Toplantıda CHP'nin Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na ilişkin öneriler konuşuldu.

22.08.2024 17:31
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP Kadın Kolları MYK toplantısına katıldı. Özel'e CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.

4 Ağustos'ta yapılan 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, bugün Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve kadın kolları il başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaya ve il kadın kolları başkanları ardından CHP Genel Merkez'e gelerek bir toplantı düzenledi.

Toplantının bir bölümüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, toplantıda kısa bir konuşma yaptı.

CHP Lideri Özel'in toplantıdan ayrılmasının ardından CHP Kadın Kolları MYK'sı 4- 9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek CHP'nin Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na ilişkin önerilerini konuştu. Önerilerin önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında Genel Başkan Özel'e sunulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları MYK Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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