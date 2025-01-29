CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Burdur Belediye Başkanı'ndan Ziyaret - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Burdur Belediye Başkanı'ndan Ziyaret

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı ve il belediye başkanlarının destek mesajını iletti. Ayrıca, İzmir Milletvekili Salih Uzun'a taziye ziyaretinde bulundu.

29.01.2025 11:57  Güncelleme: 13:08
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(BURDUR)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, "Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'i makamında ziyaret ederek, çeşitli konular üzerine durum değerlendirmesi gerçekleştirdik" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Ercengiz, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte, Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'i makamında ziyaret ederek, çeşitli konular üzerine durum değerlendirmesi gerçekleştirdik. Ayrıca, tüm il belediye başkanları adına desteğimizi Bilecik Belediye Başkanı'mız Melek Mızrak Subaşı ve Edirne Belediye Başkanı'mız Filiz Gencan Akın ile birlikte Genel Başkan'ımıza ilettik" diye konuştu.

Ercengiz, Salih Uzun'a da başsağlığı dilediğini belirterek, "Ziyaretin ardında, Milletvekilimiz İzzet Akbulut ile birlikte geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İzmir Milletvekili Salih Uzun'a taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumeye bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Burdur Belediye Başkanı'ndan Ziyaret - Son Dakika

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