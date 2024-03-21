CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclisi açarak emeklinin zammını yapma çağrısı yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki pazartesi Meclisi açalım, emeklinin zammını salı günü yapalım, seçimden önce yapalım." dedi.

Özel, partisince Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmur altında meydanı dolduran Sinoplulara teşekkür etti.

Sinop'un mutlu şehir olduğuna işaret eden Özel, "Tabii ki Sinop deyince akla mutlu bir şehir geliyor ama emekli yoğunluğu açısından da aslında çok dertli insanların bir arada olduğu bir şehir geliyor. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Yani sizinle hiç uğraşmasa hiç ilişmese düzeninizi bozmasa bugün 17 bin lira asgari ücret 26 bin lira maaş alıyor olacaktınız. Ama 'TÜİK'e göre yapacağım' dedi. 'Sizi enflasyona ezdirmeyeceğim' dedi, 'enflasyon kadar zam vereceğim' dedi. TÜİK ne demek TÜİK 'Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu. Tayyip Bey'i üzmediler ama sizi üzdüler. Gerçek enflasyon yüzde 120, TÜİK'e göre yüzde 68, en nihayetinde 7 bin 500 lirayı 10 bin lira yapan yüzde 33'lük zamla sizi enflasyona ezdiren bir anlayış." ifadesini kullandı.

Emeklilerin kaybettiklerinin hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracağına işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz yerin nesi meşhursa onunla emekli maaşı hesabı yapıyoruz. Emekli maaşıyla 'kalkan balığı' hesabı yapmak mümkün değil. O yüzden mantı hesabı yapacağız. En düşük emekli maaşı, geçen sene bugün 54 tabak Sinop Mantısı satın alabiliyormuş. Bugün 38 tabak alıyor. Bir yılda 16 tabak Sinop Mantısı emekli maaşından eksiltilmiş durumda. Yani büyük bir haksızlıkla büyük bir mağduriyetle karşı karşıyayız. Ben Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde çağrıda bulundum. Esas mesele en düşük emekli maaşının, asgari ücret olması için yani emeklilere 7'şer bin lira seyyanen zam verilmesi için kanun teklifini verdik. Sakın sakın gelecek hafta çıkıp da 'ben bunu ileride yapacağım' deme. Eğer emekliye bir şey yapacaksak Özgür Özel burada. Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada. Önümüzdeki pazartesi Meclis'i açalım, emeklinin zammını salı günü yapalım, seçimden önce yapalım. Hodri meydan."

Özel, Cumhur İttifakını korku ittifakı olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Sinop'ta bir büyük ittifakın içindeyiz. Biz bu korku ittifakına bu kötülük ittifakına kadınların önce İstanbul Sözleşmesi'ni alan, şimdi nafaka hakkına göz diken, şimdi artık kadına karşı şiddet yasasını tartışmaya açan ve temel hedefi medeni hukuk olan medeni kanun kazanımları olan bu haksızlığa karşı bu korku ittifakına karşı biz umudun ittifakıyız. Biz kardeşliğin biz birlikteliğin biz güzelliklerin ittifakıyız. Bu ittifakta sizler gibi aslan sosyal demokratlar var. Yakasında, gönlünde, gözünde güneş olan iyi insanlar var. Haramdan korkan, gördüğü pisliklerden utanan, uzaklaşan muhafazakar demokratlar var. ve bu ittifakın içinde Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu toplumun bütün renkleri var. ve biz bu korku ittifakına karşı hep birlikte kazanacak olan Türkiye İttifakı'yız, Türkiye İttifakı."

Özel'i Sinoplu Engin Altay takdim etti

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, memleketi Sinop'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kürsüye şu sözlerle davet etti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep birlikte görev yaptığımız, birlikte Grup Başkanvekilliği yaptığımız şimdi artık partimizin sayın genel başkanımız olan ama düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz."

Bu sözlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle yanıt verdi:

"Ben mecliste çıkarım, güzel bir konuşma yaparım, telefon çalar bakarım Kazım Altay. Engin ağabeyimizin rahmetli babası. 'Çok iyi dedin' der, 'En sevdiğim grup başkanvekili sen' der. Ben gülerim 'Engin ağabey var, Engin ağabeyi çok daha sevmiyor musun' derim. Der ki, 'evladım olarak severim ama grup başkanvekili olarak seni severim. O beni dinlemiyor bazen' derdi. ve bana derdi ki bir gün Sinop'a genel başkan olarak geleceksin. "