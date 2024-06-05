CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ı Adalet Bakanlığı önünde ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ı Adalet Bakanlığı önünde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ı 'Adalet Nöbeti' tuttuğu Adalet Bakanlığı önünde ziyaret etti. Özel, annenin yaşadıklarını toplum vicdanına kazıdığını belirterek, taleplerini ve durumunu savunmaya devam edeceğini söyledi.

05.06.2024 19:48
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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eşi ve iki çocuğu eski AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar'ı 'Adalet Nöbeti' tuttuğu Adalet Bakanlığı önünde ziyaret etti. Özel, "Karşısındakiler istediği kadar hukuksuzluğa sığınsınlar ama bir yandan annenin yaşadıkları mutlaka toplum vicdanına kazınıyor. Ben hem evladıyla ilgili talebini hem de kendisinin durumuna tanıklığımı, kime söylemem gerekiyorsa söylemeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim. Önümüzdeki hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, o geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annemin ağzından ileteceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği adalet nöbeti sırasında Emine Şenyaşar'a yaptığı ziyarette,Emine Şenyaşar'ın oğlu DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bulundu. Anne Emine Şenyaşar, adalet talebini, oğlu Ferit Şenyaşar aracılığıyla CHP lideri Özel'e anlattı.

"Biz CHP olarak, ben bir evladı olarak da Emine Şenyaşar'ın haklı mücadelesinin yanındayız"

"Konuştuğu dili Kürtçe'yi bilmiyorum ama hiç tercüme etmeseniz de ne demek istediğini çok iyi anlıyorum" diyen CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"İki şeyin rengi yoktur. Birisi emekçinin alın teri, diğeri annelerin gözyaşının rengi olmaz. Kendi annemin gözünden yaş akmış gibi hissediyorum. O gün ben de milletvekili adayıydım ve çalışma yapıyordum. Farklı düşüncelerden dükkanlara girip çıkıyorduk. Ama o gün orada yaşananlar, kardeşlerinizin hayatını kaybettiği süreç ve dükkandan sonra hastanede yaşananlar... Hastanede yangın söndürme tüpünü bir balyoz gibi kullanmaları ve ortaya çıkan görüntülerin adalet önüne çıkmaması için hastane kameralarının birileri tarafından kaybedilmesi bu isyanın en haklı sebebi.

Herkesin gözünün önünde olan böyle bir katliama devlet gözünü yumamazdı ama maalesef devletin gözünü yumdular. Devletin gözünü kapattılar. Adaletin gözünü kör ettiler. Biz CHP olarak, ben bir evladı olarak da Emine Şenyaşar'ın haklı mücadelesinin yanındayız. Onun bu mücadelesi yorgun, üzgün, perişan ve hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor.

Karşısındakiler istediği kadar hukuksuzluğa sığınsınlar ama bir yandan annenin yaşadıkları mutlaka toplum vicdanına kazınıyor. Ben hem evladıyla ilgili talebini hem de kendisinin durumuna tanıklığımı, kime söylemem gerekiyorsa söylemeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim. Önümüzdeki hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, o geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annemin ağzından ileteceğim"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ı Adalet Bakanlığı önünde ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ı Adalet Bakanlığı önünde ziyaret etti - Son Dakika
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