CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'nin düğün törenine katıldı.
Serap Belovacıklı ile Ümit Özlale, İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.
Düğüne katılarak çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, ailelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
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