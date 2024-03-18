CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlere ve kadına oy vermek Cumhuriyet'e oy vermektir - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlere ve kadına oy vermek Cumhuriyet'e oy vermektir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlere ve kadına oy vermek Cumhuriyet\'e oy vermektir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen 'Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. Özel, gençlere ve kadına oy vermenin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün vizyonuna oy vermek olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin gençlere ve kadınlara destek olacağını ve siyasette gençlere güvendiğini vurguladı.

18.03.2024 23:53  Güncelleme: 23:54
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençlere ve kadına oy vermek Cumhuriyet'e oy vermektir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyona oy vermektir." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde, "Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması"na katıldı.

Son günlerde beka sorununun sürekli gündemde olduğunu belirten Özel, bu yüzyılın beka sorununun ülkedeki gençlerin başka bir ülkeye gitmek için hayal kurmasıyla oluştuğunu söyledi.

Özel, bugün 4 gençten 3'ünün kafasında bavullarını topladığını vurgulayarak, "Anketlerde gençlerin yüzde 70'i 'Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek ve orada kalmak istiyorum.' diyor. Bu memleketin en büyük beka sorunu bu. Beka sorununu kendimize, gençlere inanarak, ülkenin geleceğine dair iddia koyarak çözeriz. Sesimin eriştiği tüm gençleri, hangi görüşten olurlarsa olsunlar siyasete, uygun görmeleri durumunda da CHP'ye davet ediyorum." diye konuştu.

"Cumhuriyet sizlere emanet"

CHP'nin gençlerin siyasette önlerindeki bütün engelleri kaldıracağını ve onlara her türlü olanağı sağlayacağını aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partinin Genel Başkanı olarak sorumluluğum sizlerden az çünkü partinin kurucusu Cumhuriyet'i bana emanet edip gitmedi. Demedi ki CHP'nin genel başkanlarına, büyükşehir belediye başkanlarına, genelkurmay başkanlarına emanettir. Orduya bile emanet etmedi. Başkomutanı olduğu orduya emanet etmek en kolayıydı ama kimselere emanet etmedi. Biz de sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Cumhuriyet sizlere emanet. CHP de sizin partinizdir. Her iki emanete de sahip çıkmanızı bekliyoruz."

"Siyasette gençlere çok güveniyorum"

Özgür Özel, 5 yıl önce İstanbul'un gençlerinin verdikleri oydan memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Okuduğum araştırmalarda, 5 yıl önce Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş gençler tekrar veriyor ama vermemiş gençlerin de çok önemli bir kısmı İmamoğlu'na yöneliyor. Gençler emeğin karşılığını veriyor. O yüzden siyasette gençlere çok inanıyorum, güveniyorum. Bu seçimde bütün genç adaylarımızı her yaştan Atatürk'ün gençlerine emanet ediyoruz. Bütün kadın adaylarımızı ise önce kadın seçmenlere sonra da 'Atatürk'ü seviyorum, Cumhuriyet'e sahip çıkıyorum.' diyen herkese emanet ediyoruz. Gençlere ve kadına oy vermek Cumhuriyet'e oy vermektir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyona oy vermektir. Genç adaylarımıza, bilhassa genç kadın adaylarımıza çok inanıyorum. Hepsini başta kadınlara ve her yaştan Cumhuriyet'in gençlerine emanet ediyorum."

"Gençler, kendi geleceğinize el koymanızı bekliyoruz"

Gençlerin önünü sonuna kadar açacaklarını aktaran Özel, "CHP Atatürk'e ve yüz yıl önce kurulan genç Cumhuriyet'e yakışır bir parti haline gelecek. İlk adımı cesaretle ve hep beraber attık. Bundan sonraki adımları yine hep beraber ve cesaretle atacağız. " dedi.

Özel, gençlik kollarının birbirine sahip çıkmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, "CHP'de gençlerle ilgili adımlar bugün başlamadı. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu döneminde gençlik kolları ve kadın kotasının tüzüğe girdiğini hatırlayalım. En önemli beklentim seçilen genç belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine, gençlik kollarının destek olmasıdır. Gençlerin önünü açacak olan şey sizlerin başarısı olacaktır. Gençler, kendi geleceğinize el koymanızı bekliyoruz. Bütün partilerde '40 yaşın üstündekiler gitsin, 40 yaş altındakiler kalsın.' diye bir darbe yapılsa 'Ben buna varım.' derim." ifadelerini kullandı.

"Gençleri CHP üyesi olmaya davet ediyoruz"

Siyasetin erkek egemen ve belli bir yaşın üzerindekiler tarafından yapıldığını dile getiren Özel, "Türkiye'nin yaş ortalaması 34 ise Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet'in partisi,Türkiye'ye demokrasiyi getiren parti CHP de 34 yaşında olacak. Şu anda 43 yaşındayız, 34'e çekene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Özel, CHP'de genç ve kadın olmanın dezavantaj değil avantaj olduğu bir sürecin başladığına dikkati çekerek, "Eğitim ve liyakatin çarçur edileceğini kimse düşünmesin. Bunun için bütün gençleri CHP üyesi olmaya ve dijital demokratik katılım platformlarında yerlerini almaya davet ediyoruz. Bir yıl sonra eğer amaçladığımızı başarabilirsek, dünyadaki siyasi partiler CHP'deki dijitalleşmeyi ve gençleşmeyi konuşuyor olacaklar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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