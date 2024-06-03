CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari'ye kayyım atanmasını reddetti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari'ye kayyım atanmasını reddetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari\'ye kayyım atanmasını reddetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını ve kayyım atanmasını reddettiğini açıkladı. Özel, kayyım görevlendirmesinin geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

03.06.2024 15:52  Güncelleme: 15:53
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız" dedi.

İçişleri Bakanlığı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılanan ve hakkında halen devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari'ye kayyım atanmasına ilişkin resmi X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"

Kaynak: ANKA

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