CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının AKP'ye verilmesine itiraz ediyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının AKP'ye verilmesine itiraz ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verildiğini belirterek, Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK önünde protesto yapacaklarını duyurdu.

06.04.2024 22:49  Güncelleme: 22:54
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verildiğini belirterek "Bizler yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay İl Seçim Kurulu tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmesi nedeniyle Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için yarın saat 15.00'te Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde olacaklarını duyurdu.

Özel'in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının AKP'ye verilmesine itiraz ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının AKP'ye verilmesine itiraz ediyor - Son Dakika
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