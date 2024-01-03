CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran\'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Özgür Özel'in mesajı şöyle:

"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum."