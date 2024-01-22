 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in Anma Törenine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in Anma Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen anma programında, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in mezarı başında konuşma yaptı. Özel, Genç'in yaşamını ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını vurgulayarak, CHP'nin tüm üyelerinin Genç'in ailesine taziye dileklerini iletti. Ayrıca, Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, partinin iktidar olması için çalışacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç\'in Anma Törenine Katıldı
22.01.2024 - 14:57,
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katıldı.

2016'da vefat eden Genç'in mezarının bulunduğu Ramazan köyünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Özel, burada yaptığı konuşmada, hangi mevkide, hangi makamda olursa olsun Allah sağlık verdikçe yine de Kamer Genç'in vefat yıl dönümünde mezarı başında olacaklarını söyledi.

Son 9 yıldır her yıl dönümünde Genç'in mezarı başında olduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan öncekilerde, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili sıfatıyla buradaydım. Bugün, partinin Genel Başkanı olarak buradayım. Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık şöyle bir sıfattır. 1 milyon 600 bin üye bu makama layıktır. İçlerinden birisi bu görevi yapar. Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in koltuğunda tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına oturur. Böyle günlerde burada Genel Başkanın varlığı bütün Cumhuriyet Halk Partililerin varlığı demektir. Ben bugün partimin, en yeni kaydı olmuş 18 yaşını yeni doldurmuş üyesinden en kıdemli 100 yaşındaki üyemize kadar hepsinin gönülden Kamer Genç'in ailesine bir kez daha taziye dileklerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genç'in mezarı başından bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek üzere buradayım."

Özgür Özel, Kamer Genç'in yaşamından bahsederek, hayat hikayesini kitaplaştırdıklarını anlattı.

Kamer Genç'in hikayesinin, Cumhuriyet'in hikayesi olduğunu belirten Özel, "Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuk, Cumhuriyet'in imkanlarıyla gelip hakim oldu, savcı oldu, hukuk fakültesini bitirdi daha sonra Anayasa yapılırken orada oldu. Cumhuriyet'in verdiği görevle o darbe Anayasasına 'hayır' oyu veren tek kişi o oldu. Vatana, millete, bayrağa, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlıydı. Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde dahi geri adım atmadı." dedi.

Kamer Genç gibi doğru bildiklerinden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Özel, "Aynı onun gibi laikliği, bayrağı, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız." ifadesini kullandı.

Özel, kente gelmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Gelmeden önce Sayın Genel Başkanımızı aradım, dün akşam bir araya gelecektik, kendisinin programı olduğu için bu akşama erteledik. Bizim geleneğimizdir, gelmeden önce Kemal Bey'i ararız, 'memleketinize bir talimatınız, bir söyleyeceğiniz var mı' dedim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız, çok selam söyledi, sizin de selamlarınızı alıp ona götüreceğim. Herkesin bizden bir beklentisi var, şunu söylüyorlar, 'aman Kemal Bey'e vefalı olun', hep şunu söylüyorum. Vefanın nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var ama benim anladığım vefa şu. Bir genel başkana, önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur. Biz, partisini Nazımiye'de, Tunceli'de ve Türkiye'de iktidar yapacağız. Genel Başkanımıza da Deniz Baykal'a da Bülent Ecevit'e de İsmet İnönü'ye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de vefamızı, onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz."

Konuşmaların ardından Genç'in mezarına karanfil bırakıldı ve lokma dağıtıldı.

Anma törenine, Kamer Genç'in ailesinin yanı sıra bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kamer Genç, Tunceli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in Anma Törenine Katıldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 02:58:28. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in Anma Törenine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement