CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin barış ve huzurunu destekleyecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin barış ve huzurunu destekleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi. Özel, Kıbrıs'taki tüm taraflara destek verdiklerini ve KKTC'nin barış, huzur, birlik ve dirlik içinde olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'ye giremeyen bazı Kıbrıs vatandaşlarına ilişkin eleştirilerde bulundu ve bu uygulamanın sonlandırılması gerektiğini belirtti.

19.07.2024 17:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) barış, huzur, birlik ve dirlik içinde olması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıbrıs'taki temaslarıyla ilgili soru üzerine Özel, aralarında partisinin eski genel başkanları, genel başkan yardımcıları, PM üyeleri ve milletvekillerinin de bulunduğu geniş bir heyetle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere KKTC'ye geldiklerini belirtti.

Heyette "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham kaynağı olan Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata'nın da bulunduğunu dile getiren Özel, Kıbrıs mücadelesine katkı sağlayan isimlerin de yer aldığı çok anlamlı bir heyetle resmi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu ziyaretlerinde kimseyi ayırmadıklarını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"50. yılda mümkün olan en geniş yelpazeyle Kıbrıs'taki tüm taraflara, Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahiplendiğimizi, KKTC'nin mücadelesinin arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Hem 81 ilde hem burada billboardlarda 50 yıldır CHP'de görev yapmış bütün genel başkanlarımızın resimleri var. Bunun Kıbrıs'ta çok büyük bir beğeni ve memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor. Zaten Bülent Ecevit burada bir efsane, bir halk kahramanı. Bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz. Tüm görüşmelerde de Bülent Ecevit'ten başlayarak, CHP'nin bugüne kadar bu mücadelede ortaya koymuş olduğu destek, memnuniyet ifadelerine mazhar oluyor."

"Yapıcı tutumumuza devam edeceğiz"

Özgür Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye'nin güvenliğinden ayırmayın.' dediği, 'Türkiye ile Kıbrıs'ın güvenliği ve çıkarları ortaktır.' dediği, İsmet Paşa'nın Lozan'da kazanımlar elde ettiği bu güzel memleketin barış, huzur, birlik ve dirlik içinde olması için biz elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP'nin, yurt dışında temsil edildiği tüm platformlarda Kıbrıs Türkünün haklı tezlerini dile getirdiğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ta da Türkiye'de de farklı siyasi partilerin, farklı görüşleri, çözüm önerileri olabilir ama biz farklılıkları, ayrılıkları değil ortaklıkları, ortak geleceği konuşmak üzere yapıcı bir siyaset izliyoruz. Bunun da buradaki tüm siyasi muhataplarımız tarafından takdir gördüğünü, memnuniyetle karşılandığını takip ettik. Bu yapıcı tutumumuza da devam edeceğiz."

"Bu uygulamanın sonlandırılması lazım"

Özel, "Türkiye'ye giremeyen bazı Kıbrıs vatandaşları"na ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta sosyal medya paylaşımı yapmış ya da bir yerde görüşünü açıklamış, bu görüş Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenleri rahatsız etmiş. Basit eleştirileri dahi not edilmiş. 18 Kıbrıs vatandaşı, Türkiye'ye uçaktan indiğinde, 'Giremezsin.' Neden? 'Kara listedesin' diye geri yollanmış. 100 kişilik böyle bir liste olduğu söyleniyor. Ama binlerce, on binlerce kişi 'Ya o listedeysem' diye Türkiye'ye gelmiyor. Bunda ne bizim ne Kıbrıs'ın menfaati var. Mademki 50. yıl, mademki birlik ve beraberlik halindeyiz, Sayın Erdoğan'a da yarın ifade edeceğim, bu uygulamanın sonlandırılması lazım. Hukuki bir tarafı da yok."

CHP Genel Başkanı Özel, bu konuyu Türkiye'de ilgililerle görüşeceğini de belirtti.

Özel, daha sonra, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu Bakanlık makamında ziyaret etti, Bülent Ecevit Anıtı'na karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin barış ve huzurunu destekleyecek - Son Dakika

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