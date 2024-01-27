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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Projelerini Destekledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın Projelerini Destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevdeki beş yılında yürüttüğü projeleri desteklediğini belirtti. Özel, Yavaş'ın engellemelere rağmen başarılı bir şekilde hizmetler gerçekleştirdiğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu istediğini ifade etti. Ayrıca, Mansur Yavaş'ın deprem bölgesindeki çalışmaları için teşekkür edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş\'ın Projelerini Destekledi
27.01.2024 - 22:18,
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ANKARA – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevdeki beş yılında yürüttüğü projeler ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısında; "Çok daha fazlasını yapabilecekken atılmayan imzalarla, kalkmayan ellerle onun elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Asla mazeret ileri sürmüyor. Asla; 'yapamıyorum, edemiyorum' demiyor. Ama Ankaralılara şunu söylüyor. 'Bu kadar engelleme ile bunları yaptıysak bizim elimizi, kolumuzu çözün; bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu verin' diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 Yılın Projelerini Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın projeler ile ilgili sunumunun ardından konuşan Özel, şunları söyledi:

"NE KADAR GURUR DUYSAK, AZDIR"

"5 yıl boyunca göğsümüzü kabartan, yüzümüzü ağartan, bileri kendi büyükşehir belediye başkanlarına zamanında Ankara'yı parsel parsel sattın derken, Ankara'ya emek emek hizmet eden, alnının terini Ankara'nın sokaklarına akıtan, pandemide 'Ben buradayım' deyip yalnız bıkamayan, yoksullara hem maddi yardım yapan hem kursaklarından et geçmesini sağlayan, tencereyi kaynatan; hem de evlerini ısıtan Mansur Yavaş ile ne kadar gurur duysak azdır. Kendisini tebrik ediyorum.

Ankara'ya evlatlarını yollayan, 80 ilden buraya yollayan anne ve babaların hayır duasını alan; Ankara'daki yoksulu, yetimi, dulu, yaşlıyı, dezavantajlı grupları sahiplenen, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini veren, namuslu, dürüst, çalışkan ve kenti için yaşayan belediye başkanı nasıl olur; bütün Türkiye'ye gösteren Mansur Yavaş ile gurur duyuyoruz.

Onun Ankara hikayesine, rüyasına inanıp destek veren hem CHP'li hem çok farklı siyasi görüşlerden tüm Ankaralılara, onun belediye meclisinde onunla birlikte çalışan tüm siyasi partilerden belediye başkanlarına, istediği desteği ona veren belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Ancak gördük ki; çok daha fazlasını yapabilecekken atılmayan imzalarla, kalkmayan ellerle onun elini ve kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Asla mazeret ileri sürmüyor. Asla; 'yapamıyorum, edemiyorum' demiyor. Ama Ankaralılara şunu söylüyor. 'Bu kadar engelleme ile bunları yaptıysak bizim elimizi, kolumuzu çözün; bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu verin' diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar.

"ANKETLERDE MANSUR BAŞKAN ÇOK İYİ"

Evet, anketlerde Mansur Başkan çok iyi. Evet anketler gösteriyor ki Mansur Başkan bir ikinci beş yılda daha Ankaralının teveccühü ile hizmet edecek. O beş yılın bu istediklerinizin çok daha fevkinde, başarılı bir beş yıl; çok daha fazla hizmetin yapılabilmesi için bir başkana ihtiyaç var, o maşallah burada, bir ekibe ihtiyaç var, o maşallah burada. Bir ekibe ihtiyaç var, o maşallah burada.

Ama büyükşehir belediyesinde büyük bir çoğunluğa ihtiyaç var. Onun yolu, onun anahtarı Ankara'nın bütün ilçelerinde oy kullanacak olanlarda. AK Partili olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz. Ama bu dürüst insanı, bu çalışkan insanı, çalışkan ekibini desteklerseniz; çok daha güzel hizmetler sizin olacak. 31 Mart'ta her siyasi görüşten Ankaralıdan Mansur Başkan'a ve CHP'nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz, bu desteği istiyoruz.

Mansur Başkan sadece Ankara'da çalışmadı. Gün geldi Türkiye'de de çok emek verdi. Ben yakından, Mansur Başkan'ın deprem bölgesindeki faaliyetlerinde izledim. Mansur Başkan'a deprem bölgesine yaptıkları için, gösterdiği müthiş emek için teşekkür ediyoruz. Beş yıl boyunca o koşarken bazen yanında koşan, bazen onun bizim için koşması için onun arkasında duran kıymetli eşine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş'ı, ekibini ve Ankara'daki Mansur Başkan'ın evlatlarını bütün Ankaralılara emanet ediyorum."

Kaynak: ANKA
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