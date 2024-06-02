CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Orhan Kemal\'i Saygıyla Anıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sahici diliyle topraksız tarım işçilerini, kent yoksullarını en iyi anlatan isimlerden, edebiyatımızın usta kalemi Orhan Kemal'i saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, usta yazar Orhan Kemal'i 54. ölüm yıl dönümünde andı. Özel'in resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sahici diliyle topraksız tarım işçilerini, kent yoksullarını en iyi anlatan isimlerden, edebiyatımızın usta kalemi Orhan Kemal'i saygıyla anıyorum."
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